"Обидеться можно только на русскую женщину?": Вучичу задали три неудобных вопроса

Ранее Мария Захарова на своей странице в Facebook высмеяла фотографию, на которой сербский лидер ведёт переговоры с американским коллегой. Вучич сидит перед Трампом будто на допросе. Также представитель российского МИД дала совет: сменить позу и сесть так, как это делает героиня фильма "Основной инстинкт" - положив ногу на ногу.

Позднее Захарова извинилась за свой неосмотрительный пост. Извинения также принесли министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Владимир Путин.

Скандал вроде замяли, но не забыли. Авторы Telegram-канала "Пул № 3" задали три неудобных вопроса Александру Вучичу. Первый из них касался переговоров с американцами. Сербскому президенту напомнили, что именно США 20 лет назад бомбили его страну, "отрывая то самое Косово и всё прочее. Вопрос заключается в том, не обидно ли Вучичу.

"Его во всей этой ситуации обижает только то, что сказала Захарова про расположение его стула? Или просто дело в том, что обидеться в этой конфигурации можно только на русскую женщину?" - написали авторы поста.

Скриншот: Telegram/@dimsmirnov175