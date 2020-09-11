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"Обидеться можно только на русскую женщину?": Вучичу задали три неудобных вопроса
11 сентября 2020, 12:05 • 246 • Политика
После громкого скандала со стульями, когда за слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пришлось извиняться и её начальнику, и президенту России, главе Сербии Александру Вучичу задали три неудобных вопроса. "Обидеться можно только на русскую женщину?" - гласит один из них.
Ранее Мария Захарова на своей странице в Facebook высмеяла фотографию, на которой сербский лидер ведёт переговоры с американским коллегой. Вучич сидит перед Трампом будто на допросе. Также представитель российского МИД дала совет: сменить позу и сесть так, как это делает героиня фильма "Основной инстинкт" - положив ногу на ногу.
Позднее Захарова извинилась за свой неосмотрительный пост. Извинения также принесли министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Владимир Путин.
Скандал вроде замяли, но не забыли. Авторы Telegram-канала "Пул № 3" задали три неудобных вопроса Александру Вучичу. Первый из них касался переговоров с американцами. Сербскому президенту напомнили, что именно США 20 лет назад бомбили его страну, "отрывая то самое Косово и всё прочее. Вопрос заключается в том, не обидно ли Вучичу.
"Его во всей этой ситуации обижает только то, что сказала Захарова про расположение его стула? Или просто дело в том, что обидеться в этой конфигурации можно только на русскую женщину?" - написали авторы поста.
Скриншот: Telegram/@dimsmirnov175
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