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"Обиделись на "российский Крым": В Киеве объяснили демарш делегации в ОБСЕ

18 сентября 2019, 02:39  •  44 • В мире
Во время выступления крымской журналистки Марии Волконской в ходе совещания ОБСЕ в Варшаве украинская делегация в полном составе покинула заседание. МИД Украины такой демарш объяснил словами "российский Крым", которые произнесла Волконская.
Однако, добавили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, "после консультаций с партнерами" представители Украины решили пока не прекращать участия в двухнедельном Варшавском совещании. Тем не менее со стороны постпреда Украины в Вене Евгения Цымбалюка уже прозвучала угроза "полностью покинуть заседание в случае негативного развития".
"Отсутствие надлежащей реакции ведущих Варшавского совещания является неприемлемым. Делегация Украины покинула зал в знак протеста", — написал Цымбалюк в Twitter.
Напомним, 16 сентября на открывшемся в Варшаве заседании ОБСЕ представитель Украины грубо перебил главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую, потребовав прекратить ее выступление. В частности, делегация Незалежной пыталась представить участие журналиста в заседании как провокацию.
Представитель Незалежной попытался убедить модератора, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, так как "Крым и Севастополь являются частью Украины, хоть и временно оккупированной", а выступление главреда "Крымской газеты" он назвал "попыткой распространить точку зрения "оккупационных властей".
В результате делегация Незалежной потребовала, чтобы Волконская покинула зал заседаний, однако вместо этого совещание покинули сами представители Украины.

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