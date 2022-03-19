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"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков боевиков-дезертиров
19 марта 2022, 03:35 • 115 • Политика
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о ликвидации десятков боевиков, дезертировавших из Мариуполя. "Обезумели от безысходности", - отметил он.
По словам Михаила Мизинцева, за эту ночь ликвидировано 93 человека. Они дезертировали из Мариуполя. Боевики переоделись в гражданскую одежду. Под видом мирных жителей они использовали гуманитарные коридоры. Несогласованными группами по 10-15 человек националисты стали продвигаться в сторону Запорожья, предпочитая просёлочные дороги.
Число дезертиров этими 93 радикалами не ограничивается. Местонахождение остальных установлено - русские военнослужащие запеленговали их радиопереговоры.
"Вопрос их уничтожения - это вопрос короткого времени", - цитируют слова генерал-полковника "Народные новости".
В ходе брифинга Мизинцев рассказал о предупреждении России через свой межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. Предупреждение адресовано ООН, Международному комитету Красного Креста, ОБСЕ и другим международным организациям, всему цивилизованному миру.
"Ждите от этих одиозных бандитов, засевших в Мариуполе, обезумевших от безысходности и отсутствия каких-либо перспектив в дальнейшей судьбе, очередных преступлений с тяжелейшими последствиями для мирных граждан и дальнейших попыток списать всё это на неизбирательные удары Вооружённых сил России", - произнёс начальник Национального центра управления обороной России.
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