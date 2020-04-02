"Обезглавленную" Архангельскую область объединят с Ненецким округом - депутат Госдумы

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить в один регион. Такой информацией поделился депутат Государственной думы от Архангельской области Андрей Палкин.

Он уточнил, что после объединения двух регионов новый субъект Федерации может возглавить губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня сложил с себя полномочия.

"Архангельскую область и Ненецкий округ могут объединить в один регион, его может возглавить глава НАО Цыбульский", - приводит "РИА Новости" слова Андрея Палкина.

Напомним, что свой уход глава Архангельской области объяснил результатами больших социологических исследований. На этой основе Орлов сделал вывод о том, что готовить регион к предстоящим выборам губернатора должен кто-то другой. Должность главы региона Орлов занимал с 2012 года.