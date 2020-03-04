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"Обеспечить, чтобы этот проект был мёртв": США обратились к "Нафтогазу" в борьбе против "Северного потока - 2"

04 марта 2020, 16:35  •  158 • В мире
США решили подключить к борьбе со строительством "Северного потока - 2" ещё одного союзника. Им стал украинский "Нафтогаз". Председатель правления компании рассказал о своём визите в Штаты и общих планах. Андрей Коболев заявил: нужно "обеспечить, чтобы этот проект был мёртв".
Председатель правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев рассказал о переговорах с властями США. Он заявил, что они объединят усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2". Коболев сказал, что "игра пока не закончена".
"Мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мёртв", - цитирует заявление председателя правления компании ТАСС.
При этом Коболев одобрил санкции против "Северного потока - 2" и заявил, что это обеспечит "энергетическую безопасность Украины".
Как уже рассказывал Царьград, президент США Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет страны, в который заложены санкции против газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, компания Allseas вынуждена была приостановить работы, что отодвигает срок запуска трубопровода.
Российские дипломаты осудили попытки Вашингтона подорвать конкурентоспособность Европы и замедлить её экономическое развитие. Они напомнили, что американский СПГ обходится значительно дороже, чем российский газ.
Власти ФРГ, как сообщалось, намерены изучить негативный эффект от санкций. Политиков интересует конкретное влияние американских ограничений на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине Германии не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

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