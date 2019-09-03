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"Обещали простым людям": Для депутатов Верховной рады отменили неприкосновенность
03 сентября 2019, 14:54 • 139 • Политика
Для депутатов Верховной рады отменили неприкосновенность в случае уголовного преследования. Парламентарии многие годы "обещали простым людям" сделать это, напомнил перед голосованием Владимир Зеленский.
Верховная рада Украины приняла поправки в конституцию страны, отменив тем самым неприкосновенность депутатов парламента в случае уголовного преследования.
За принятие законопроекта № 7203 проголосовали 373 нардепа при необходимых 300 голосах. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Перед голосованием перед депутатами Рады выступил президент Владимир Зеленский. Он заверил, что не допустит преследования депутатов по политическим мотивам. Кроме того, он напомнил, что парламентарии "многие годы обещали людям" отказаться от иммунитета.
По мнению Зеленского, за отмену депутатской неприкосновенности выступают до 90% украинских граждан, он также "очень не советовал" нардепам проверять достоверность этой цифры, провоцируя протесты "неправильным" голосованием.
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