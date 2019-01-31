"Обещал за 10 дней закончить войну — война длится уже пятый год. Обещал доллар по 10 — доллар уже по 28!": В Сети подвели итоги президентства Порошенко

Александр Скубченко в Сети подвел итоги президента главы Украины. "Обещал за 10 дней закончить войну — война длится уже пятый год. Обещал доллар по 10 — доллар уже по 28!", - написал он на свой странице в Facebook.

Общественный деятель Александр Скубченко написал пост в Facebook, обращенный к президенту Петру Порошенко.

Он напомнил ему. Что тот не сдержал ни одного предвыборного обещания за время правления. Общественник также считает, что глава государства ничего не сделал ничего для украинцев

"Обещал за 10 дней закончить войну — война длится уже пятый год", "Обещал доллар по 10 — доллар уже по 28!" "Обещал немного поднять тарифы — тарифы уже в 12 раз больше" — перечислил главные "заслуги" президентского срока Скубченко.

Ранее Курганов Дмитрий написал для Царьграда подробный материал о том, что пообещал Порошенко украинцам ради победы на выборах.