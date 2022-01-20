"Обернётся катастрофой": Премьер Британии решил попугать Россией, но забыл про внешний вид

Премьер Британии Борис Джонсон предрекает глобальную катастрофу в случае "вторжения России на Украину". "Независимо от масштаба, я думаю, это обернется катастрофой. Не только для Украины, но для России и для всего мира", - заявил политик.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением о "вторжении России на Украину". По его словам, если это произойдёт, то это обернётся катастрофой для всего мира.

Поводом для заявления стала недавняя речь президента США Джо Байдена. Американский лидер заявил, что если Россия ограничится "небольшой вылазкой" на Украину, то санкции в отношении Москвы будут менее жёсткими. Эти слова вызвали истерику на Украине и в Европе.

Нет никаких сомнений, что если Россия в каком-либо виде осуществит вторжение на Украину, независимо от масштаба, я думаю, это обернётся катастрофой. Не только для Украины, но для России и для всего мира,

- заявил Борис Джонсон.

Правда, впечатление от этого заявления подпортил внешний вид британского премьера. Помимо уже традиционных для него растрёпанных волос, Борис Джонсон предстал перед публикой с галстуком, заправленным в рубашку, и закатанными рукавами.

Фото: скриншот Telegram-канал popovrtr