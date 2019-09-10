"Обелить гитлеризм, переписать Вторую мировую": Депутат Гаврилов назвал истоки провокации в Болгарии

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с Царьградом обсудил недавние события в Болгарии, связанные с задержанием, допросами и обысками у активистов движения русофилов. Больше того, напомним, даже прозвучали обвинения в некоем "шпионаже" в пользу России, однако ничем так и не подкрепленные со стороны болгарских силовиков.

Гаврилов отметил, что в России "потрясены этим неприкрытым давлением на сторонников дружбы России и Болгарии, много делавшим для укрепления культурных, гуманитарных, образовательных связей".

"Мы считаем, что болгарская власть должна прекратить это давление, - потребовал парламентарий от официальной Софии. - Для XXI века это признак того, что сторонники переписывания истории Второй мировой войны не имеют других аргументов, кроме силового давления на тех, кто считает, что память о Победе, нашей общей Победе во Второй мировой войне, память об освобождении Болгарии, память о нашей общей культуре и православных связях должна разрушиться".

По мнению собеседника Царьграда, на защиту активистов болгарского движения должны встать и правозащитники, и деятели культуры, "чтобы прекратить давление и попытки расправ".

"Нужно сейчас, конечно, поднять волну, потому что иначе это труба вообще", - поясняет парламентарий.

"В мире, сейчас разделенном, в условиях призрака "холодной войны" и гонки вооружений крайне важно сохранить наши культурные общеславянские православные связи, носителями которых как раз является движение русофилов", - особо подчеркнул Гаврилов.

Депутат также обратил внимание на истоки этой русофобской провокации в Болгарии. По его мнению, здесь есть тесная связь с недавними событиями в Польше, где прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Россию, напомним, поляки отказались приглашать. Зато во время торжеств прозвучало немало странных заявлений, умаляющих значимость вклада нашей страны в победу над фашизмом.