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"Обелить гитлеризм, переписать Вторую мировую": Депутат Гаврилов назвал истоки провокации в Болгарии

10 сентября 2019, 15:54  •  103 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с Царьградом пояснил, где истоки русофобской провокации в Болгарии, когда местные силовики провели задержания и допросы активистов движения русофилов. По его мнению, "это связано с серией действий в Польше по поводу попытки переписать Вторую мировую войну, обелить гитлеризм". Парламентарий объяснил, что если не поднять волну в защиту болгарских русофилов, то "иначе это труба вообще".
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в беседе с Царьградом обсудил недавние события в Болгарии, связанные с задержанием, допросами и обысками у активистов движения русофилов. Больше того, напомним, даже прозвучали обвинения в некоем "шпионаже" в пользу России, однако ничем так и не подкрепленные со стороны болгарских силовиков.
Гаврилов отметил, что в России "потрясены этим неприкрытым давлением на сторонников дружбы России и Болгарии, много делавшим для укрепления культурных, гуманитарных, образовательных связей".
"Мы считаем, что болгарская власть должна прекратить это давление, - потребовал парламентарий от официальной Софии. - Для XXI века это признак того, что сторонники переписывания истории Второй мировой войны не имеют других аргументов, кроме силового давления на тех, кто считает, что память о Победе, нашей общей Победе во Второй мировой войне, память об освобождении Болгарии, память о нашей общей культуре и православных связях должна разрушиться".
По мнению собеседника Царьграда, на защиту активистов болгарского движения должны встать и правозащитники, и деятели культуры, "чтобы прекратить давление и попытки расправ".
"Нужно сейчас, конечно, поднять волну, потому что иначе это труба вообще", - поясняет парламентарий.
"В мире, сейчас разделенном, в условиях призрака "холодной войны" и гонки вооружений крайне важно сохранить наши культурные общеславянские православные связи, носителями которых как раз является движение русофилов", - особо подчеркнул Гаврилов.
Депутат также обратил внимание на истоки этой русофобской провокации в Болгарии. По его мнению, здесь есть тесная связь с недавними событиями в Польше, где прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Россию, напомним, поляки отказались приглашать. Зато во время торжеств прозвучало немало странных заявлений, умаляющих значимость вклада нашей страны в победу над фашизмом.
"Я думаю, что это связано как раз вот с серией действий в Польше по поводу попытки переписать Вторую мировую войну, обелить гитлеризм, - пояснил свою мысль российский парламентарий. - Это попытки сорвать рост контактов и укрепление связей, гуманитарных связей между нашими народами. И это попытки сорвать ряд крупных международных экономических проектов, связанных в том числе с укреплением экономических отношений в области энергетической политики, энергоресурсов России и Болгарии".

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