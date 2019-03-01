"Объединимся хоть сейчас": Лукашенко заявил о готовности к созданию единого государства с Россией и раскрыл намерения Путина

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности к созданию единого государства с Россией и раскрыл намерения Владимира Путина по этому поводу. "Объединимся хоть сейчас", - заверил он во время большой пресс-конференции.

Вопрос о создании единого государства стал первым на большой пресс-конференции белорусского президента Александра Лукашенко.

"С чего это вы снова заинтересовались единым государством? Уже столько лет прошло", - удивился политик, но тем не менее дал развернутый ответ.

По его мнению, Россия и Белоруссия могут "объединиться хоть сейчас", но этому препятствует медлительность Москвы.

При этом Лукашенко дал понять, что знает намерения Владимира Путина по этому поводу. "Никаких намерений у России поглотить Беларусь нет, я знаю Путина 20 лет, я бы почувствовал это", - заверил он.

Кроме того, белорусский лидер высказался за создание единой валюты. "Мы за! Пусть будет рубль. Зачем нам выдумывать талер?" - сказал он.

Говоря о своём политическом будущем, Лукашенко признался, что "устал от президентства", но "возникает проблема с Москвой, потому что там знают именно нынешнего белорусского президента".

Онлайн-трансляцию пресс-конференции президента Белоруссии ведет tvr.by.