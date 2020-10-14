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"Обаму, Клинтон и Байдена повесят за предательство": В США готовится к публикации "инфобомба"

14 октября 2020, 22:10  •  219 • Политика
В США ждут публикации аудио-, фото- и видеодоказательств участия Обамы, Байдена и Клинтон в соучастии в государственной измене. "Обаму, Клинтон и Байдена повесят за предательство, когда эти доказательства выйдут наружу", - пишет Natural News.
Президент США Дональд Трамп готовит сокрушительный удар по демократам. Речь идёт об архиве из аудио-, фото- и видеодоказательств участия Барака Обамы, Джо Байдена и Хиллари Клинтон, а также экс-главы ЦРУ Джона Бреннана в соучастии в государственной измене, пишет американский портал Natural News.
Сообщается, что в материалах содержатся доказательства того, что Обама, Клинтон, Байден и Бреннан получали взятки от Ирана, инсценировали убийство Бен Ладена, а затем избавились от целой команды спецназа "Морские котики", чтобы прикрыть свои преступления. Отмечается, что информация уже поступила в независимые СМИ и была представлена членам Конгресса США.
"Обаму, Клинтон, Байдена и Бреннана повесят за предательство, когда эти доказательства выйдут наружу", - пишет Natural News.
Добавляется, что часть доказательств уже вытекла наружу.

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