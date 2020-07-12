"Обама знал, а мы остановили это": Трамп оправдался за кибератаку на русских

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, как в 2018 году он одобрил кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Интервью президента США публикует The Washington Post.

Трамп утверждает, что его предшественник Барак Обама знал о манипуляциях России, но останавливать не собирался, поскольку думал, что выиграет Хиллари Клинтон. Трамп же всерьёз отнесся к данным разведки.

"Послушайте, мы остановили это", - заявил он.

По утверждению издания, американские военные во время промежуточных выборов в США в 2018 году осуществили кибератаку против "Агентства интернет-исследований", отключив расположенной в Санкт-Петербурге компании доступ к интернету. Об этом впервые стало известно в феврале 2019 года, но Трамп подтвердил только сейчас.

По утверждению газеты, это делалось для того, чтобы "помешать русским развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты" выборов в США. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.