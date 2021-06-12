"Обама знает": Пушков раскрыл, к чему нужно готовиться Байдену

Сенатор Алексей Пушков раскрыл, к чему нужно готовиться президенту США Джо Байдену. На встрече с Владимиром Путиным всё пойдёт не по сценарию американского лидера. "Обама знает", - подчеркнул политик.

По мнению Пушкова, Байден явно намеревается диктовать повестку дня во время переговоров на высшем уровне с президентом России.

"Думаю, этого не произойдёт. И Байдену придётся услышать ряд вещей, которые он слышать не очень хочет и обсуждать не собирается. Пусть спросит своего бывшего шефа Обаму, как это происходит. Тот знает", - написал сенатор в своём Telegram-канале.

Поделиться этим мнением его заставило интервью пресс-секретаря Белого дома, которое показали в эфире CNN. Джен Псаки заявила, что американский лидер будет говорить на все темы, которые вызывают его озабоченность. По её словам, Байден не будет ориентироваться, планировал ли Путин их затрагивать.

Псаки также отметила: президент США согласился на саммит не вопреки разногласиям, а из-за них. В противостоянии с Россией Америка не заинтересована. Главная цель переговоров - "найти путь вперёд", подчеркнула пресс-секретарь.

Встреча президентов состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил: у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.