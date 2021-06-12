Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
Главная / Политика

"Обама знает": Пушков раскрыл, к чему нужно готовиться Байдену

12 июня 2021, 07:55  •  102 • Политика
Сенатор Алексей Пушков раскрыл, к чему нужно готовиться президенту США Джо Байдену. На встрече с Владимиром Путиным всё пойдёт не по сценарию американского лидера. "Обама знает", - подчеркнул политик.
По мнению Пушкова, Байден явно намеревается диктовать повестку дня во время переговоров на высшем уровне с президентом России.
"Думаю, этого не произойдёт. И Байдену придётся услышать ряд вещей, которые он слышать не очень хочет и обсуждать не собирается. Пусть спросит своего бывшего шефа Обаму, как это происходит. Тот знает", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Поделиться этим мнением его заставило интервью пресс-секретаря Белого дома, которое показали в эфире CNN. Джен Псаки заявила, что американский лидер будет говорить на все темы, которые вызывают его озабоченность. По её словам, Байден не будет ориентироваться, планировал ли Путин их затрагивать.
Псаки также отметила: президент США согласился на саммит не вопреки разногласиям, а из-за них. В противостоянии с Россией Америка не заинтересована. Главная цель переговоров - "найти путь вперёд", подчеркнула пресс-секретарь.
Встреча президентов состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил: у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
12 июня 2021, 00:35
Будут проверять перед каждым матчем: УЕФА поставил Украине жёсткие условия
12 июня 2021, 02:25
Киев указал, о чём нельзя говорить Путину и Байдену
12 июня 2021, 00:35
Даже Канада засомневалась: Американист о фатальной ошибке Байдена
12 июня 2021, 02:25
Глава "Нафтогаза" в США угрожал началом "полномасштабной войны"
12 июня 2021, 04:15
Псаки упомянула об озабоченности Байдена
12 июня 2021, 02:25
"Когда придёт время": Дональд Трамп объявил о важном проекте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
11 июня 2021, 05:20
Ещё одному украинцу не понравился справедливый упрёк Путина
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
05 июня 2021, 16:25
Шойгу дал беспрецедентный сигнал НАТО: "Вынудили"
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.