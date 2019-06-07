"Обама тихо и печально шепчет в подушку": Пушков о гостях ПМЭФ

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на состав зарубежных гостей Петербургского экономического форума, среди которых — лидер Китая, генеральный секретарь ООН и главы ряда стран Европы. Все это, отметил он в твиттере, делает ПМЭФ "крупным политическим событием".

"На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", - иронично заметил он.

Сам Алексей Пушков в выступлении на сессии форума, посвящённой интернету, говорил о влиянии современных технологий на мировую политику.

Фото: твиттер/Алексей Пушков

С мнением об отсутствии признаков изоляции согласны и в российском МИДе. Замглавы ведомства Александр Панкин, комментируя петербургский форум, подчеркнул, что мероприятие не оставляет шансов для каких-либо спекуляций — ни в плане репрезентативности, ни в плане масштабности. Кроме того, ПМЭФ стал площадкой для обсуждения любых актуальных тем — без каких бы то ни было табу.

" Те, кто заинтересованы, продолжают ездить и не просто для обозначения флага, а чтобы рассматривать и заключать какие-то договоренности", - подчеркнул российский дипломат в комментарии ТАСС.

Особо он подчеркнул то обстоятельство, что западный бизнес по-прежнему заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией. ПМЭФ показал, что в отдельных отраслях интерес со стороны западных партнеров был пресечён "рестрикциями и ограничениями", однако есть и другие ниши, где западный бизнес — и крупный, и малый — стремится к взаимодействию.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 2006 года. В 2018 году его посетили 17 тысяч представителей деловых и политических кругов и- 143 стран мира.