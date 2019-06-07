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"Обама тихо и печально шепчет в подушку": Пушков о гостях ПМЭФ

07 июня 2019, 11:09  •  28 • Политика
Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на состав гостей Петербургского международного экономического форума и иронично сопоставил его с оценками, который западные лидеры давали положению России в мире. "Обама тихо и печально шепчет в подушку", - пишет он в твиттере.
Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на состав зарубежных гостей Петербургского экономического форума, среди которых — лидер Китая, генеральный секретарь ООН и главы ряда стран Европы. Все это, отметил он в твиттере, делает ПМЭФ "крупным политическим событием".
"На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", - иронично заметил он.
Сам Алексей Пушков в выступлении на сессии форума, посвящённой интернету, говорил о влиянии современных технологий на мировую политику.
Фото: твиттер/Алексей Пушков
С мнением об отсутствии признаков изоляции согласны и в российском МИДе. Замглавы ведомства Александр Панкин, комментируя петербургский форум, подчеркнул, что мероприятие не оставляет шансов для каких-либо спекуляций — ни в плане репрезентативности, ни в плане масштабности. Кроме того, ПМЭФ стал площадкой для обсуждения любых актуальных тем — без каких бы то ни было табу.
" Те, кто заинтересованы, продолжают ездить и не просто для обозначения флага, а чтобы рассматривать и заключать какие-то договоренности", - подчеркнул российский дипломат в комментарии ТАСС.
Особо он подчеркнул то обстоятельство, что западный бизнес по-прежнему заинтересован в экономическом сотрудничестве с Россией. ПМЭФ показал, что в отдельных отраслях интерес со стороны западных партнеров был пресечён "рестрикциями и ограничениями", однако есть и другие ниши, где западный бизнес — и крупный, и малый — стремится к взаимодействию.
Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 2006 года. В 2018 году его посетили 17 тысяч представителей деловых и политических кругов и- 143 стран мира.

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