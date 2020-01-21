"Обама проиграл Путину": Пушков оценил "изоляцию" России на саммите в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Инцидент прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Речь идёт о видео с церемонии фотографирования на конференции по Ливии. На кадрах видно, как лидеры стран выстроились для фото, но последний момент Меркель неожиданно поняла, что не хватает Путина. Вместе с Макроном она принялась искать "пропавшего" российского лидера. Когда Путин "нашёлся", президент Франции тут же подскочил к нему и принялся жать руку.

"Что-то не похоже на "изоляцию" России. В конечном итоге Обама проиграл Путину", - прокомментировал в Twitter на английском языке Пушков.

Напомним, что в конце своего срока президент США Барак Обама заявил, что его страна дала достойный отпор России, которая теперь в "изоляции" и "порванной в клочья" экономикой. С тех пор экс-главе США часто припоминают эти слова.

Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov