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"Обама проиграл Путину": Пушков оценил "изоляцию" России на саммите в Берлине
21 января 2020, 01:54 • 94 • Политика
Макрон и Меркель "потеряли" Путина в Берлине во время фотографирования на саммите по Ливии. "Что-то не похоже на "изоляцию" России. В конечном итоге Обама проиграл Путину", - прокомментировал инцидент российский сенатор Пушков.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Инцидент прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Речь идёт о видео с церемонии фотографирования на конференции по Ливии. На кадрах видно, как лидеры стран выстроились для фото, но последний момент Меркель неожиданно поняла, что не хватает Путина. Вместе с Макроном она принялась искать "пропавшего" российского лидера. Когда Путин "нашёлся", президент Франции тут же подскочил к нему и принялся жать руку.
Напомним, что в конце своего срока президент США Барак Обама заявил, что его страна дала достойный отпор России, которая теперь в "изоляции" и "порванной в клочья" экономикой. С тех пор экс-главе США часто припоминают эти слова.
Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov
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