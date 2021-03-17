"Обама подарил России Крым, Байден - Донбасс": Белому дому предсказали финал провокаций

Байден публично оскорбил Путина, назвав его "убийцей". Президенту США напомнили, чем закончились провокации его предшественника. "Обама подарил России Крым, Байден подарит Донбасс", - пишут в Сети.

Президент США Джо Байден заявил, что считает главу России Владимира Путина "убийцей". В Сети напомнили, чем в прошлый раз закончилась подобная риторика со стороны американского лидера.

Скандальное заявление Байдена прозвучало в интервью журналисту телеканала ABC News. У американского президента спросили, считает ли он Путина "убийцей". Глава Белого дома ответил утвердительно.

Пользователи Twitter припомнили, что президент США Барак Обама тоже позволял себе разного рода провокации против России. Однако его авантюра с госпереворотом на Украине привела лишь к тому, что полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации. В Сети предсказывают, что для Байдена то же самое закончится вхождением Донбасса в состав России.

Обама подарил России Крым, Байден подарит Донбасс,

- комментирует Denis @MultiMooncat.

*Обама не подарил, а вернул. Байден тоже не подарит, а вернёт,

- поправляет FataL @fatal.

На него много списать можно. Особенно если помрёт,

- отмечает Сергей Иванов @sergiwanoff.

Напомним, что Байден был вице-президентом при Обаме и лично курировал все вопросы, связанные с Украиной, о чём свидетельствуют слитые переговоры. К тому же Байден вернул многих чиновников, которые работали при Обаме, включая Викторию Нуланд, которая прославилась раздачей печенья на майдане, а также пресс-секретаря Джен Псаки, известную несуразными ответами на вопросы журналистов.