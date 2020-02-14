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"Обама кинул Украину": Турчинов рассказал, как США отказали Киеву в "реальной помощи"
14 февраля 2020, 17:39 • 20 • В мире
Выступая в американском Портленде, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в 2014 году Соединённые Штаты "бросили" Киев, отказав в реальной помощи. "Обама кинул Украину", - сказал он.
В ходе выступления Турчинов напомнил о том, что "у Украины когда-то было ядерное оружие", однако она потеряла его, "обменяв на бумагу", подписав Будапештский меморандум.
В 2014 году, во время президентства Барака Обамы, Турчинов обратился к США за поддержкой со словами "на нас напали, нам нужна ваша помощь", однако, кроме заверений в "любви и уважении", ничего не получил.
Обама направил на Украину вице-президента Байдена и госсекретаря Керри, которые и разъяснили, что Будапештский меморандум - это исключительно политическая декларация и она не несет никаких обязательств. Поэтому получать помощь Украина может только "на дипломатическом уровне". Западные страны тоже отказали Украине в военной помощи.
"Для нас было очень важно, чтобы Соединённые Штаты начали поставлять нам летальное оружие. И это был очень важный шаг, потому что ни Европа, вообще никто летального оружия в Украину не поставлял. Они говорили: "Мы не хотим раздражать Путина, не хотим раздражать ядерную Россию", - поведал Турчинов.
По словам экс-секретаря СНБО, только при президенте Трампе Украина начала получать "настоящую летальную помощь" в виде противотанковых ракет.
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