"Обама боялся Путина": Американский капитан выдал неожиданное признание

Американский офицер, капитан первого ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри (Юрий) Табах в интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сделал неожиданное признание. Табах попытался объяснить, почему американцы не поддержали Украину, когда шёл референдум в Крыму.

Табах ответил на вопрос, почему американцы не пришли на помощь, когда они помогают курдам и многим другим. "Потому что вы не дрались. Драки не было", - заявил американский офицер.

Он также попытался объяснить политику руководства своей страны.

"В то время демократы не хотели связываться с Россией. Делали всё, чтобы это всё рассосалось", - заметил Табах.

Гордон спросил напрямую, считает ли офицер, что власти США боялись Россию.

"Я не знаю. Я думаю, что это человеческий фактор. Как было с Чемберленом во Второй мировой войне - он всё время пытался договориться с Гитлером. Он боялся Гитлера", - привёл неожиданное сравнение Табах.

Офицер убеждён, что то же самое происходило с Бараком Обамой, который тогда был президентом США. На вопрос, мог ли Обама бояться президента России Владимира Путина, Табах ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Обама пытался быть хорошим парнем. Не можешь ты быть президентом самой великой ядерной державы и быть хорошим парнем. Ты должен быть нехорошим парнем. Ты должен быть жёстким, лидером, которого не любят. Как командир. Тебя не должны любить - ты должен командовать. Ты должен принимать непопулярные решения. Он думал, что крокодил в конце концов перестанет быть крокодилом. Так не работает", - заметил офицер.