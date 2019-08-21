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"Обама бомбу кинул", а "Крым решил вернуться": Как "Роксолана" на ходу сочиняет вбросы о крымчанах
21 августа 2019, 18:09 • 28 • Политика
Любопытный аккаунт в Twitter "Роксолана" продолжает сочинять вбросы о крымчанах - от Крымского моста до плохих дорог, от "Обама бомбу кинул" до "Крым решил вернуться".
Любопытный инцидент случился на Крымском мосту. Молодожены остановились на переправе, нарушив правила дорожного движения, чтобы оставить на мосту символический замок в форме сердечка. В результате была создана аварийная ситуация, после чего молодым выписали штраф, пишут "Дни.ру".
В пресс-службе Крымского моста напомнили о правилах дорожного движения и поспешили поздравить молодых с праздником, предупредив об опасности - действительно, посторонние знаки могут ухудшить ситуацию на дороге. Тем временем, один из главных сетевых "рупоров" о "катастрофах на Крымском мосту" или хотя бы об "опустевшей переправе" микроблоге "RoksolanaToday&Крым25%" продолжает рассказывать о тяжелейшей жизни на полуострове и прочих ужасах. Мы уже писали о страшилке авторства аккаунта с водорослями или, например, "доказательстве не русского Крыма". Теперь - кое-что новое.
Например, в Симферополе так все плохо с дорогами, что похоже "Обама бомбу кинул".
Фото: twitter.com/KrimRt
А вообще на полуострове плохо с едой, потому "Крым решил вернуться" - "кто за свободой, кто за колбасой".
Фото: twitter.com/KrimRt
Самое интересное, что у этого аккаунта тысячи подписчиков. Вероятно, все они - ценители анекдотов.
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году - жители полуострова большинством голосов в ходе всенародного референдума выразили свое мнение.
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