Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пойдут писать в вино?" Ведущие "Рустави 2" устроили демарш ...
Гренландия: "зеленая" мечта президента Трампа
Россия даст ответ на угрозы со стороны США и НАТО. Шойгу сделал ультимативное за...
Путину в Финляндии покажут крепость, которая отстаивала права России на Балтику
Главная / Политика

"Обама бомбу кинул", а "Крым решил вернуться": Как "Роксолана" на ходу сочиняет вбросы о крымчанах

21 августа 2019, 18:09  •  28 • Политика
Любопытный аккаунт в Twitter "Роксолана" продолжает сочинять вбросы о крымчанах - от Крымского моста до плохих дорог, от "Обама бомбу кинул" до "Крым решил вернуться".
Любопытный инцидент случился на Крымском мосту. Молодожены остановились на переправе, нарушив правила дорожного движения, чтобы оставить на мосту символический замок в форме сердечка. В результате была создана аварийная ситуация, после чего молодым выписали штраф, пишут "Дни.ру".
В пресс-службе Крымского моста напомнили о правилах дорожного движения и поспешили поздравить молодых с праздником, предупредив об опасности - действительно, посторонние знаки могут ухудшить ситуацию на дороге. Тем временем, один из главных сетевых "рупоров" о "катастрофах на Крымском мосту" или хотя бы об "опустевшей переправе" микроблоге "RoksolanaToday&Крым25%" продолжает рассказывать о тяжелейшей жизни на полуострове и прочих ужасах. Мы уже писали о страшилке авторства аккаунта с водорослями или, например, "доказательстве не русского Крыма". Теперь - кое-что новое.
Например, в Симферополе так все плохо с дорогами, что похоже "Обама бомбу кинул".
Фото: twitter.com/KrimRt
А вообще на полуострове плохо с едой, потому "Крым решил вернуться" - "кто за свободой, кто за колбасой".
Фото: twitter.com/KrimRt
Самое интересное, что у этого аккаунта тысячи подписчиков. Вероятно, все они - ценители анекдотов.
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году - жители полуострова большинством голосов в ходе всенародного референдума выразили свое мнение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
20 августа 2019, 22:39
Экс-глава "Рустави 2" Гварамия позвал обматерившего Путина ведущего на "Главный канал" Грузии
20 августа 2019, 19:24
"Адекватная система скидок": Депутат ГД не видит нужды в отмене штрафов за нарушение ПДД
21 августа 2019, 14:54
"Будем вынуждены реагировать на безумие": Клинцевич послал предупреждение США
21 августа 2019, 14:54
Захарова дала совет Трампу и Макрону по России: "Если G7 хочет позиционировать себя как серьёзный формат"
21 августа 2019, 16:09
Суд отклонил иск "Справедливой России" о снятии Антона Шипулина с довыборов в Госдуму
21 августа 2019, 11:39
Фаворит на пост посла США в России отказался от предложения ради Северной Кореи
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили с...
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный ша...
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены...
21 августа 2019, 08:24
Габуния наказан! Грузия публично раскаивается перед Россией (Telegram. обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2019, 06:54
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
17 августа 2019, 03:39
В CNN намекнули Трампу на возвращение Аляски обратно России
16 августа 2019, 08:09
Причина развала СССР. Мнение инженера
18 августа 2019, 02:24
Грибы против ВСУ: Украинские военные лишились сразу девяти бойцов
17 августа 2019, 21:24
Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
16 августа 2019, 04:54
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.