"Обама бомбу кинул", а "Крым решил вернуться": Как "Роксолана" на ходу сочиняет вбросы о крымчанах

Любопытный инцидент случился на Крымском мосту. Молодожены остановились на переправе, нарушив правила дорожного движения, чтобы оставить на мосту символический замок в форме сердечка. В результате была создана аварийная ситуация, после чего молодым выписали штраф, пишут "Дни.ру".

В пресс-службе Крымского моста напомнили о правилах дорожного движения и поспешили поздравить молодых с праздником, предупредив об опасности - действительно, посторонние знаки могут ухудшить ситуацию на дороге. Тем временем, один из главных сетевых "рупоров" о "катастрофах на Крымском мосту" или хотя бы об "опустевшей переправе" микроблоге "RoksolanaToday&Крым25%" продолжает рассказывать о тяжелейшей жизни на полуострове и прочих ужасах. Мы уже писали о страшилке авторства аккаунта с водорослями или, например, "доказательстве не русского Крыма". Теперь - кое-что новое.

Например, в Симферополе так все плохо с дорогами, что похоже "Обама бомбу кинул".

Фото: twitter.com/KrimRt

А вообще на полуострове плохо с едой, потому "Крым решил вернуться" - "кто за свободой, кто за колбасой".

Фото: twitter.com/KrimRt

Самое интересное, что у этого аккаунта тысячи подписчиков. Вероятно, все они - ценители анекдотов.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году - жители полуострова большинством голосов в ходе всенародного референдума выразили свое мнение.