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"Оба пилота погибли": Учебный полет истребителя США закончился крушением
15 марта 2018, 07:24 • 92 • В мире
Истребитель F/A-18 Военно-морских сил США разбился у побережья Флориды.
Сегодня к югу от штата Флорида потерпел крушение истребитель F/A-18 американских ВМС. Известно, что сам инцидент произошел во время тренировочного полета. Практически сразу после инцидента сообщалось, что пилот и оператор систем оружия успели катапультироваться.
В командовании сообщали, что членов экипажа удалось обнаружить в воде, неподалеку от ВПП. Отметим, что тренировочная база находится на острове Ки-Уэст. Обоих пострадавших срочно госпитализировали.
Позже в американском командовании сообщили о смерти двух пилотов.
"С прискорбием сообщаем о том, что оба пилота погибли", - говорится в тексте сообщения.
Причины инцидента устанавливаются.
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