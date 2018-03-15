"Оба пилота погибли": Учебный полет истребителя США закончился крушением

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Истребитель F/A-18 Военно-морских сил США разбился у побережья Флориды.

Сегодня к югу от штата Флорида потерпел крушение истребитель F/A-18 американских ВМС. Известно, что сам инцидент произошел во время тренировочного полета. Практически сразу после инцидента сообщалось, что пилот и оператор систем оружия успели катапультироваться.

В командовании сообщали, что членов экипажа удалось обнаружить в воде, неподалеку от ВПП. Отметим, что тренировочная база находится на острове Ки-Уэст. Обоих пострадавших срочно госпитализировали.

Позже в американском командовании сообщили о смерти двух пилотов.

"С прискорбием сообщаем о том, что оба пилота погибли", - говорится в тексте сообщения.



Причины инцидента устанавливаются.

