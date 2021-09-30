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"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным
30 сентября 2021, 16:30 • 34 • Политика
Настало время подвести ставшие достоянием гласности итоги состоявшихся в среду переговоров президентов России и Турции в Сочи, которые прошли в формате "один на один" с участием переводчиков. Хотя Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождали в ходе его очередного визита к "дорогому другу" Владимиру Путину очень серьёзные люди – глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава президентского управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун.
Поскольку никаких официальных заявлений и подписания документов изначально не планировалось и их не было, первая за полтора года очная встреча лидеров России и Турции носила зондажный характер. Её задача для Путина и Эрдогана заключалась в том, чтобы обозначить и попытаться в целом согласовать самые принципиальные позиции, оставив детали на доработку своим сотрудникам. Это облегчалось тем, что Россия и Турция получают от двусторонних отношений взаимную выгоду, которая перевешивает все наши традиционные разногласия.
Тот факт, что Эрдоган приехал к Путину, уже говорил о том, что они вряд ли разругаются на сочинской встрече, и на ней будет достигнуто продвижение вперёд, даже если мы не сразу узнаем, в каких вопросах. Так писал Царьград. Так и произошло.
Провожая Эрдогана после завершения переговоров, которые продолжались почти три часа, Путин сказал: "Очень было полезно и содержательно". По дороге домой турецкий гость назвал их "продуктивными".
Что сказал Путин
Это слово употребил и Путин, когда сказал о том, что ведомства России и Турции научились находить взаимовыгодные компромиссы: "Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом". Все крупные проекты идут "по плану", подчеркнул президент России, "продолжают расти инвестиции".
– добавил Путин. Он выразил особое удовлетворение тем, что
Упомянул Путин и о продолжении работ по возведению атомной электростанции "Аккую" в Турции силами русских специалистов.
Наш президент отметил также "достаточно успешное" сотрудничество России с Турцией по международным вопросам, назвав конкретно Сирию, Ливию и Закавказье. Особенно полно Путин высказался о Карабахе:
Всё это было сказано Путиным до начала переговоров двух президентов. Таким образом, он обозначил круг предстоящих к обсуждению тем.
Что сказал Эрдоган
Президент Турции, назвавший Путина "дорогим другом", с которым он рад провести встречу "лицом к лицу", выразил уверенность, что укрепление и развитие отношений Москвы и Анкары "принесёт большую пользу" обеим странам. Он поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции, в ходе которой "героически погибли ваши и наши граждане". Вновь выразив соболезнование погибшим при этом русским лётчикам, Эрдоган сказал:
Подтвердив, что строительство Росатомом АЭС "Аккую" "идёт по плану" и что её первый блок войдёт в строй в следующем году, Эрдоган перешёл к теме Ближнего Востока, сказав ключевую фразу:
В день сочинской встречи президентов двух стран в газете The New York Times было опубликовано интервью Эрдогана, в котором он заявил, что совершенно не жалеет, несмотря на месть Вашингтона, что Турция закупила у России ЗРС С-400.
– сказал он. Понятно, что эта тема фигурировала и в Сочи, поскольку Турция, по сообщениям, хотела бы продолжить закупки С-400.
Что с того?
Как видим, информации о переговорах президентов двух стран, немного. Отношения между Россией и Турцией очень персонифицированы. Многие вопросы носят крайне чувствительный характер, поэтому отсутствие подробностей вполне оправдано.
Фактически Путин и Эрдоган в Сочи договорились и далее договариваться. А о чём и как – покажут время и события в сферах, которые упоминались выше.
Особое внимание следует проявить к Сирии, где Москва активно помогает Дамаску, своему старому союзнику. Там – самый тугой клубок противоречий между Россией и Турцией. Но и он будет постепенно рассасываться, особенно благодаря подвижкам в других областях многогранного русско-турецкого сотрудничества. Турция, например, уже помогает России поставлять газ в Европу в обход Украины, через "Турецкий поток". В Ливии также есть пространство для компромисса. Поэтому ждём новых встреч "дорогих друзей". Обмениваться комплиментами и получать выгоду лучше, чем воевать.
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