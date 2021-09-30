Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донба...
"Прошу не путать": Глава МИД Венгрии ответил на угрозу Украины по газу
СМИ: Пентагон хочет использовать военные базы России
Главная / Политика

"Об С-400 не жалеем". Эрдоган сделал выбор между Байденом и Путиным

30 сентября 2021, 16:30  •  34 • Политика
Настало время подвести ставшие достоянием гласности итоги состоявшихся в среду переговоров президентов России и Турции в Сочи, которые прошли в формате "один на один" с участием переводчиков. Хотя Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождали в ходе его очередного визита к "дорогому другу" Владимиру Путину очень серьёзные люди – глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава президентского управления по связям с общественностью Фахреттин Алтун.
Поскольку никаких официальных заявлений и подписания документов изначально не планировалось и их не было, первая за полтора года очная встреча лидеров России и Турции носила зондажный характер. Её задача для Путина и Эрдогана заключалась в том, чтобы обозначить и попытаться в целом согласовать самые принципиальные позиции, оставив детали на доработку своим сотрудникам. Это облегчалось тем, что Россия и Турция получают от двусторонних отношений взаимную выгоду, которая перевешивает все наши традиционные разногласия.
Тот факт, что Эрдоган приехал к Путину, уже говорил о том, что они вряд ли разругаются на сочинской встрече, и на ней будет достигнуто продвижение вперёд, даже если мы не сразу узнаем, в каких вопросах. Так писал Царьград. Так и произошло.
Провожая Эрдогана после завершения переговоров, которые продолжались почти три часа, Путин сказал: "Очень было полезно и содержательно". По дороге домой турецкий гость назвал их "продуктивными".

Что сказал Путин

Это слово употребил и Путин, когда сказал о том, что ведомства России и Турции научились находить взаимовыгодные компромиссы: "Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом". Все крупные проекты идут "по плану", подчеркнул президент России, "продолжают расти инвестиции".
У нас накопленных турецких инвестиций – 1,5 миллиарда долларов, а российских в экономику Турции – 6,5 миллиарда,
– добавил Путин. Он выразил особое удовлетворение тем, что
… в полном объёме запущен и работает "Турецкий поток", который выгоден и России, и Турции, и другим получателям русского газа в Европе. Это особенно хорошо видно сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке.
Упомянул Путин и о продолжении работ по возведению атомной электростанции "Аккую" в Турции силами русских специалистов.
Наш президент отметил также "достаточно успешное" сотрудничество России с Турцией по международным вопросам, назвав конкретно Сирию, Ливию и Закавказье. Особенно полно Путин высказался о Карабахе:
Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение.
Всё это было сказано Путиным до начала переговоров двух президентов. Таким образом, он обозначил круг предстоящих к обсуждению тем.

Что сказал Эрдоган

Президент Турции, назвавший Путина "дорогим другом", с которым он рад провести встречу "лицом к лицу", выразил уверенность, что укрепление и развитие отношений Москвы и Анкары "принесёт большую пользу" обеим странам. Он поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции, в ходе которой "героически погибли ваши и наши граждане". Вновь выразив соболезнование погибшим при этом русским лётчикам, Эрдоган сказал:
Друзья действительно познаются в беде.
Подтвердив, что строительство Росатомом АЭС "Аккую" "идёт по плану" и что её первый блок войдёт в строй в следующем году, Эрдоган перешёл к теме Ближнего Востока, сказав ключевую фразу:
Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений.
В день сочинской встречи президентов двух стран в газете The New York Times было опубликовано интервью Эрдогана, в котором он заявил, что совершенно не жалеет, несмотря на месть Вашингтона, что Турция закупила у России ЗРС С-400.
Мы укрепляем свою оборону так, как считаем нужным,
– сказал он. Понятно, что эта тема фигурировала и в Сочи, поскольку Турция, по сообщениям, хотела бы продолжить закупки С-400.

Что с того?

Как видим, информации о переговорах президентов двух стран, немного. Отношения между Россией и Турцией очень персонифицированы. Многие вопросы носят крайне чувствительный характер, поэтому отсутствие подробностей вполне оправдано.
Фактически Путин и Эрдоган в Сочи договорились и далее договариваться. А о чём и как – покажут время и события в сферах, которые упоминались выше.
Особое внимание следует проявить к Сирии, где Москва активно помогает Дамаску, своему старому союзнику. Там – самый тугой клубок противоречий между Россией и Турцией. Но и он будет постепенно рассасываться, особенно благодаря подвижкам в других областях многогранного русско-турецкого сотрудничества. Турция, например, уже помогает России поставлять газ в Европу в обход Украины, через "Турецкий поток". В Ливии также есть пространство для компромисса. Поэтому ждём новых встреч "дорогих друзей". Обмениваться комплиментами и получать выгоду лучше, чем воевать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





34
Источник
Похожие новости
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
30 сентября 2021, 00:55
Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
30 сентября 2021, 07:20
Погребинский о газовой борьбе Украины с Венгрией: "А нас за що?"
30 сентября 2021, 04:35
Британцы высказались о "газовой" войне в Европе зимой 2021: виноваты "ловкие русские"
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе...
30 сентября 2021, 10:05
Украине разрешили не платить России долги
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь л...
30 сентября 2021, 00:55
Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
30 сентября 2021, 07:20
Погребинский о газовой борьбе Украины с Венгрией: "А нас за що?"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 08:20
Сенатор рассказал о денежном "приговоре" Украине: Поэтому Зеленский мечется
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
25 сентября 2021, 19:10
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
29 сентября 2021, 23:05
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.