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"Об отсрочке Брюссель просить ни за что не буду": Джонсон подтвердил дату Brexit
03 сентября 2019, 05:09 • 77 • В мире
Продления переговоров с ЕС по вопросу выхода Британии из организации не будет "не при каких обстоятельства", уверен премьер-министр Британии. "Об отсрочке Брюссель просить ни за что не буду", - заявил Борис Джонсон.
Об этом глава британского правительства заявил, выступая в понедельник, 2 сентября, перед своей резиденцией на Даунинг-стрит,10 в Лондоне.
При этом премьер и глава Консервативной партии Британии, свои слова, прежде всего, обратил к однопартийцам, а также представителям оппозиции, заявившим о своем намерении внести 3 сентября на рассмотрение законопроект об отсрочке Brexit.
Речь Джонсона сопровождалось криками противников Brexit и намерения премьера временно приостановить работу парламента. На протяжении всего выступления Джонсона собравшиеся скандировали "Останови государственный переворот".
Тем не менее премьер продолжил свою речь. По его словам, Лондон должен показать Брюсселю свою решимость. В этом случае еще можно будет рассчитывать на сделку по Brexit, пишет ТАСС.
При этом, добавил премьер, в переговорах с Евросоюзом определенно "наметился прогресс". По словам Бориса Джонсона, за последние несколько недель "вероятность сделки повысилась".
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