"Об инициативах депутатов проинформирован": Путин приехал в Думу, чтобы обсудить поправки к Конституции

Речь идёт о предложении депутатов провести досрочные выборы и обнулить число президентских сроков.

"Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной Думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня", - сказал Володин РИА Новости.

Напомним, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова на пленарном заседании в Госдуме предложила обнулить президентские сроки по новой поправке в Конституцию России. Терешкова заявила, что "не стоит крутить и мудрить", и можно закрепить это в Основном законе. "Если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди", - подчеркнула Терешкова.

Ранее на встрече с общественностью Владимир Путин заявил, что выступает против отмены ограничения количества президентских сроков для одного человека, и рассказал о своём президентстве.

"Я с ума не сойду, но должна быть сменяемость власти. Разве можно от этого устать, это не работа, а судьба, благодарен людям, что доверяют".