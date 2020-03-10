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"Об инициативах депутатов проинформирован": Путин приехал в Думу, чтобы обсудить поправки к Конституции
10 марта 2020, 18:35 • 81 • Политика
Во вторник, 10 марта, в Госдуму приехал Владимир Путин, чтобы обсудить поправки к Конституции, предложенные парламентариями. "Об инициативах депутатов проинформирован", - сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Речь идёт о предложении депутатов провести досрочные выборы и обнулить число президентских сроков.
"Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной Думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня", - сказал Володин РИА Новости.
Напомним, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова на пленарном заседании в Госдуме предложила обнулить президентские сроки по новой поправке в Конституцию России. Терешкова заявила, что "не стоит крутить и мудрить", и можно закрепить это в Основном законе. "Если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди", - подчеркнула Терешкова.
Ранее на встрече с общественностью Владимир Путин заявил, что выступает против отмены ограничения количества президентских сроков для одного человека, и рассказал о своём президентстве.
"Я с ума не сойду, но должна быть сменяемость власти. Разве можно от этого устать, это не работа, а судьба, благодарен людям, что доверяют".
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