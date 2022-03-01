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"Об этом знают даже школьники": Минобороны Белоруссии пристыдил Киев за фейк о "танковой армии"
01 марта 2022, 22:05 • 578 • Политика
Минобороны Белоруссии пристыдило Киев за распространение фейка о якобы движущейихся в сторону украинской границы белорусской "танковой армии". "У нас нет таких формирований. Об этом знают даже школьники", - заявили в ведомстве.
Главное управление разведки Минобороны Украины во вторник распространило информацию о том, что Белоруссия якобы стянула 300 танков для переброски военной техники на Украину. В Киеве утверждают, будто Россия намерена осуществить некую провокацию, чтобы оправдать подключение Минска к военной операции.
В Минобороны Белоруссии эту информацию опровергли, назвав сообщение ГУР Украины фейком.
- отметили в ведомстве.
Там также посоветовали украинским силовикам внимательно изучить заявление начальника Генштаба ВС республики - первого замминстра обороны Виктора Гулевича, который говорил, что страна не участвует в военной операции на Украине.
Скриншот:Telegram/Министерство обороны Республики Беларусь
Отметим, что Белоруссия действительно никак не задействована в операции, однако Киев всё равно обвиняет Минск в сотрудничестве с Москвой. Военная операция России на Украине началась в прошлый четверг. Её целью является разоружение страны и денацификация. В настоящее время русские войска берут Киев в кольцо.
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