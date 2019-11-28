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"Об этом всё время просят люди": Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
28 ноября 2019, 14:09 • 49 • Политика
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств. Теперь разрешение на продажу препаратов будет выдавать Росздравнадзор. "Об этом всё время просят люди", - заявил премьер Медведев.
В России отменили обязательную сертификацию лекарств. Вместо неё производители лекарств будут обязаны предоставлять данные Росздравнадзору. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства России.
Согласно документу, ввод каждой серии лекарств в оборот будет происходить на основании выданного Росздравнадзором разрешения. Если ведомство сочтет, что препарат соответствует всем требованиям, его будут допускать к продаже.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, об этом всё время просят люди в своих обращениях к правительству. Премьер считает, что новый порядок ввода лекарств в оборот существенно ускорит их появление в аптеках. Правила вступят в силу 29 ноября.
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