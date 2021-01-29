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"Об этом теперь знает весь мир": Захарова заявила о цензуре посольств России в соцсетях
29 января 2021, 11:55 • 117 • Политика
Захарова рассказала о блокировке аккаунтов посольств России за рубежом и дискриминационной политике американских соцсетей и интернет-платформ. "Об этом теперь знает весь мир", - отметила официальный представитель МИД России.
Американские соцсети и интернет-платформы регулярно блокируют страницы российских посольств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что также происходят ситуации, когда официальным статусом наделяются фейковые страницы российских посольств за рубежом. И у российского внешнеполитического ведомства уходит большое количество времени и сил на то, чтобы достучаться до американских компаний, контролирующих эти соцсети и онлайн-площадки, и решить этот элементарный вопрос. В частности, сотрудникам МИД приходится доказывать американским компаниям, что фейковые страницы российских посольств необходимо блокировать и удалять.
- подчеркнула Мария Захарова.
При этом она добавила, что после недавних событий в США правда о дискриминационной политике американских соцсетей и интернет-платформ вышла наконец наружу. Теперь все знают, как эти компании ведут себя с теми, кого считают неугодными.
- подытожила официальный представитель МИД России.
Напомним также, что посол США в Москве недавно был вызван на ковёр в МИД, где ему была вручена дипломатическая нота протеста. Причиной стала публикация посольством США фейков о России и информации о несанкционированных акциях в поддержку Навального, сообщает Nation News.
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