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"Об этом рано говорить": Путин вернул журналиста в 2019-й год
21 августа 2019, 21:24 • 89 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, чем он будет заниматься после завершения его президентского срока. Он напомнил, что говорить об этом в 2019-м году преждевременно.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем он планирует заниматься после окончания срока своих президентских полномочий в 2024-м году. Вопрос был задан после пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё.
У российского лидера спросили, на какой позиции он видит себя по истечению полномочий.
В ответ на это Путин вернул журналиста в текущее время.
"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня ещё 2019-й", — заявил глава государства, передает РИА Новости.
Ранее в ходе пресс-конференции в Финляндии президент выразил надежду на полноформатное восстановление отношений России и ЕС.
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