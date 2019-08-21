"Об этом рано говорить": Путин вернул журналиста в 2019-й год

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, чем он планирует заниматься после окончания срока своих президентских полномочий в 2024-м году. Вопрос был задан после пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё.

У российского лидера спросили, на какой позиции он видит себя по истечению полномочий.

В ответ на это Путин вернул журналиста в текущее время.

"Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня ещё 2019-й", — заявил глава государства, передает РИА Новости.

Ранее в ходе пресс-конференции в Финляндии президент выразил надежду на полноформатное восстановление отношений России и ЕС.