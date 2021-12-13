Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Главная / Политика

"Об этом "богема" не расскажет": Багдасаров о зверствах с детьми и женщинами после уничтожения СССР

13 декабря 2021, 10:50  •  88 • Политика
Политолог Семён Багдасаров отреагировал на провокацию от режиссёра Сокурова.
Политолог Семён Багдасаров напомнил о том, какие бедствия принесла безответственность элиты и богемы и о её вине в развале СССР, а также о тех последствиях, которые возникли из-за этого распада для жителей всех республик.
Об этом политолог рассказал после провокационного выступления режиссёра Сокурова перед президентом Путиным.
Ответственность за распад СССР лежит на совести Горбачёва, Ельцина и очень большой части общества, которая считала себя элитой и богемой. Они способствовали страшному распаду СССР, но от последствий своей деятельности не пострадали. Все последствия этой грандиозной катастрофы ощутили на себе простые люди,
- заявил Багдасаров. Он напомнил о сотнях тысяч погибших в межнациональных конфликтах и погибающих до сих пор. По словам политолога, до сих пор нет точных данных о количестве погибших. Багдасаров отметил, что сам был свидетелем конфликтов в Средней Азии и видел страшные картины в Фергане и Оше, в Таджикистане.
Сожженные, растерзанные тела во время межнациональных и межэтнических конфликтов, среди которых были дети и женщины - об этом не расскажет наша богема. Их это не интересует. Они, сидя в Москве, предпочитают рассуждать на предмет того, нужны ли нам регионы России или всё-таки не нужны,
- отметил Багдасаров.
Он уверен, что если бы о последствиях межнациональных конфликтов говорилось чаще, то "господин Сокуров бы подумал, о чём он говорит и к чему ведёт". Перед распадом СССР "всё начиналось с этих милых, интеллигентных людей, которые рассуждали, а зачем нам эти нужны, нам вообще никто не нужен".
Багдасаров также напомнил, что у СССР были страны-союзники в Восточной Европе, а после распада СССР мы вынуждены столкнуться с военной опасностью от НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



88
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 01:30
"Газопровод не может быть одобрен": Лидер "Зелёных" вновь взялась за "Северный поток - 2"
13 декабря 2021, 05:35
Что случится, когда Путин назовёт себя императором?
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одног...
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным мо...
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 01:30
"Газопровод не может быть одобрен": Лидер "Зелёных" вновь взялась...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпадение
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
09 декабря 2021, 06:30
Почему Россия перемещает войска вдоль границы Украины? Посол поставил НАТО перед фактом
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
11 декабря 2021, 23:15
Развалить Россию? У народа вопросы: Шахназаров сделал особое предложение Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.