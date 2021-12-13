"Об этом "богема" не расскажет": Багдасаров о зверствах с детьми и женщинами после уничтожения СССР

Политолог Семён Багдасаров отреагировал на провокацию от режиссёра Сокурова.

Политолог Семён Багдасаров напомнил о том, какие бедствия принесла безответственность элиты и богемы и о её вине в развале СССР, а также о тех последствиях, которые возникли из-за этого распада для жителей всех республик.

Об этом политолог рассказал после провокационного выступления режиссёра Сокурова перед президентом Путиным.

Ответственность за распад СССР лежит на совести Горбачёва, Ельцина и очень большой части общества, которая считала себя элитой и богемой. Они способствовали страшному распаду СССР, но от последствий своей деятельности не пострадали. Все последствия этой грандиозной катастрофы ощутили на себе простые люди,

- заявил Багдасаров. Он напомнил о сотнях тысяч погибших в межнациональных конфликтах и погибающих до сих пор. По словам политолога, до сих пор нет точных данных о количестве погибших. Багдасаров отметил, что сам был свидетелем конфликтов в Средней Азии и видел страшные картины в Фергане и Оше, в Таджикистане.

Сожженные, растерзанные тела во время межнациональных и межэтнических конфликтов, среди которых были дети и женщины - об этом не расскажет наша богема. Их это не интересует. Они, сидя в Москве, предпочитают рассуждать на предмет того, нужны ли нам регионы России или всё-таки не нужны,

- отметил Багдасаров.

Он уверен, что если бы о последствиях межнациональных конфликтов говорилось чаще, то "господин Сокуров бы подумал, о чём он говорит и к чему ведёт". Перед распадом СССР "всё начиналось с этих милых, интеллигентных людей, которые рассуждали, а зачем нам эти нужны, нам вообще никто не нужен".

Багдасаров также напомнил, что у СССР были страны-союзники в Восточной Европе, а после распада СССР мы вынуждены столкнуться с военной опасностью от НАТО.