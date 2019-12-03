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"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
03 декабря 2019, 04:39 • 168 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил США поучаствовать в переговорах по Крыму. В Сети отмечают, что это заявление украинского лидера, сделанное в преддверии "нормандского саммита" в Париже, вероятнее всего, направлено на внутреннюю аудиторию. Перед российским лидером украинский президент может "даже не заикаться" на эту тему, убеждены пользователи Сети.
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza внезапно заявил, что намерен вовлечь американскую сторону в вопрос разрешения "вопроса Крыма".
По мнению лидера Незалежной, для реализации этих планов можно создать формат переговоров, где в числе участников были бы Украина, США и Россия. Кроме того, добавил Зеленский, сам вопрос переговоров по Крыму он намерен поднять на встрече в "нормандском формате", которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Впрочем, эти разглагольствования, отмечают пользователи, вероятно, рассчитаны на внутреннюю аудиторию. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский не решится поднять этот вопрос.
"Ну это всё для внутренней аудитории. Сам он прекрасно понимает, что об этом можно и не заикаться", - заметил в Twitter Денис Бакаянов.
"Путин его пошлёт красиво! Какой Крым! Это территория России", - констатировал spartak3372.
"Формат получит от винта. Уже всё всем давно понятно, что Крым - Россия, и это навсегда, а колобродить можно хоть тысячу лет вокруг этого. Народ определился, послал бандерообожателей", - добавил в обсуждениях sadovod1957.
Путин расскажет, чей Крым
В Кремле, в свою очередь, отметили, что реакции на заявление украинского лидера, по сути, быть не может.
"Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Он также отметил, что если украинский лидер вознамерится на встрече в Париже всё же поднять этот вопрос, то президент России Владимир Путин готов рассказать украинскому коллеге, чей Крым.
Песков подчеркнул, что глава России донесёт свою позицию по данному вопросу в случае необходимости, "как это делает президент всегда - открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе".
Крымчане уже дали свой ответ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила вслед за пресс-секретарём Дмитрием Песковым на попытки Зеленского поставить вновь вопрос о Крыме.
"Я другого мнения не имею. И, как сказал Дмитрий Сергеевич Песков, однозначно это то, что транслирует и говорит Владимир Владимирович Путин", - уточнила Поклонская, процитировав слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что "в Кремле считают невозможным обсуждение темы Крыма в любом международном формате".
Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014-го после проведённого референдума. Во время голосования 96,77% жителей Крыма высказались за воссоединение полуострова с РФ.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
В Москве неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Переговоры "нормандской четвёрки" пройдут 9 декабря во Франции. Местом саммита выбран Елисейский дворец в Париже.
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