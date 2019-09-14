"О завершении еще нельзя говорить": Эксперт предсказывает продолжение конфликта в Сирии

Военный конфликт в Сирии будет идти на протяжении еще нескольких лет. Такое мнение Ura.ru высказал начальник центра исламских исследований Кирилл Семенов.

Как пояснил эксперт, в регионе уже не идут такие интенсивные боевые действия, которые наблюдались в 2018 году. Однако в САР все еще действует военная авиация.

Кроме того, счет погибших с обеих сторон идет на сотни человек. Семенов также не исключил, что в ближайшие пару лет в Сирии может произойти очередная эскалация конфликта.

"О завершении войны еще нельзя говорить", - пояснил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что в Сирии есть отдельные очаги напряженности, которые пока не контролирует Дамаск. Однако жизнь в регионе постепенно возвращается в нормальное русло.