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"О завершении еще нельзя говорить": Эксперт предсказывает продолжение конфликта в Сирии
14 сентября 2019, 04:24 • 66 • Политика
Эксперт Кирилл Семенов предсказывает новый конфликт в Сирии в ближайшие несколько лет. "О завершении еще нельзя говорить", - пояснил он.
Военный конфликт в Сирии будет идти на протяжении еще нескольких лет. Такое мнение Ura.ru высказал начальник центра исламских исследований Кирилл Семенов.
Как пояснил эксперт, в регионе уже не идут такие интенсивные боевые действия, которые наблюдались в 2018 году. Однако в САР все еще действует военная авиация.
Кроме того, счет погибших с обеих сторон идет на сотни человек. Семенов также не исключил, что в ближайшие пару лет в Сирии может произойти очередная эскалация конфликта.
"О завершении войны еще нельзя говорить", - пояснил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что в Сирии есть отдельные очаги напряженности, которые пока не контролирует Дамаск. Однако жизнь в регионе постепенно возвращается в нормальное русло.
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