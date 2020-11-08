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"О выборах в США ясно одно": После дифирамбов Меркель и Макрона Байдену слово взял лидер Ирана
08 ноября 2020, 17:20 • 223 • Политика
После дифирамбов Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в адрес Джо Байдена, который уже принимает поздравления с победой от глав других стран, слово взял верховный лидер Ирана Али Хаменеи: "О выборах в США ясно одно".
С заявлением по поводу предварительных итогов президентских выборов в США выступил иранский верховный лидер Али Хаменеи.
Напомним, ранее кандидат от Демпартии Джо Байден объявил себя победителем голосования после обнародования результатов по Пенсильвании, где он обошёл действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
Хаменеи на своей странице в Twitter назвал президентскую гонку в Соединённых Штатах спектаклем. По его мнению, происходящее наглядно демонстрирует "безобразный облик либеральной демократии".
Ранее лидеры ряда других стран уже обратились к Байдену с поздравлениями. Отметились, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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