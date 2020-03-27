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"О вас позаботятся дипломаты": Зеленский закрыл Украину даже для собственных граждан

27 марта 2020, 05:35  •  111 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан. О тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в связи с эпидемией коронавируса страна закрывает границу даже для собственных граждан. Граница будет перекрыта уже 27 марта, уточнил украинский лидер.
Гражданам Украины, которые не успеют к этому моменту вернуться на родину, придётся пережидать эпидемию там, где она их застигла. Заботу об украинцах, застрявших за границей, Зеленский возложил на украинские дипломатические представительства и общины.
Он отметил, что последние две недели призывал граждан страны вернуться из-за границы. Ждать их возвращения больше нет времени, так как ситуация очень серьёзная, добавил президент Украины.
Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые ещё за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны, - заявил Зеленский в видеообращении, которое транслировалось по телеканалу "112 Украина".
Напомним, что граждане Украины с большой неохотой возвращались на родину. Причиной стала реакция оставшихся в стране украинцев на соотечественников, вернувшихся из Китая. Автобус с ними закидали камнями, а также пытались остановить при помощи баррикад и горящих шин.
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