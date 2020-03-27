"О вас позаботятся дипломаты": Зеленский закрыл Украину даже для собственных граждан

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в связи с эпидемией коронавируса страна закрывает границу даже для собственных граждан. Граница будет перекрыта уже 27 марта, уточнил украинский лидер.

Гражданам Украины, которые не успеют к этому моменту вернуться на родину, придётся пережидать эпидемию там, где она их застигла. Заботу об украинцах, застрявших за границей, Зеленский возложил на украинские дипломатические представительства и общины.

Он отметил, что последние две недели призывал граждан страны вернуться из-за границы. Ждать их возвращения больше нет времени, так как ситуация очень серьёзная, добавил президент Украины.

Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые ещё за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны, - заявил Зеленский в видеообращении, которое транслировалось по телеканалу "112 Украина".

Напомним, что граждане Украины с большой неохотой возвращались на родину. Причиной стала реакция оставшихся в стране украинцев на соотечественников, вернувшихся из Китая. Автобус с ними закидали камнями, а также пытались остановить при помощи баррикад и горящих шин.