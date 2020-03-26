"О снятии санкций можно забыть": Сатановский напомнил о войсках США в Европе

МИД Украины требует от стран ЕС не поддаваться на "манипуляции" российской стороны в связи с пандемией коронавируса и не отменять санкции против России. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.

Он отмечает, что на фоне пандемии коронавируса всё громче стали слышны голоса политиков Европы о необходимости отмены санкций. Из-за введённых ограничений, к которым присоединилась эпидемия коронавирусной инфекции и обрушение цен на нефть, такие страны, как Иран, Северная Корея и ряд других, оказались за гранью выживания.

На США, которые все эти санкции инициировали и продвигают, европейцы прямо не указывают. Но намекают. Робко. Без нажима. Вскользь, по касательной, чтоб ненароком не обидеть. Но они так привыкли. Грубость себе Клинтон и Обама могли позволить. Буш. Трамп. Но не евроначальники. Которые избираются по нисходящей. От мелких к мельчайшим и от планктона к крилю. А то и вовсе к уровню болотной ряски, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

По мнению эксперта, на фоне современных лидеров Европы президент России Владимир Путин выглядит титаном, стоиком и памятником европейской цивилизации в одном лице. И это сильно чувствуется. Поскольку в списке стран, с которых надо снять - или хотя бы ослабить - санкции, России нет.

И, позволим предположить, не будет. Тоже понятно. Американцы войска в Европе держат. В Японии, Южной Корее и вообще везде, где могут, держат. Мы их отовсюду, где они были, убрали. Ну, так и кто они, и кто мы? Так что про снятие с нас санкций можно забыть, - уверен политолог.

Он добавляет, что санкции против России вводились не для того, чтобы их потом снимали. То, что отдельные люди в Европе про это говорят, хоть частные лица, хоть политики, это приятно. Но не более того.