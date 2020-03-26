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"О снятии санкций можно забыть": Сатановский напомнил о войсках США в Европе
26 марта 2020, 14:35 • 111 • Политика
Киев призвал ЕС сохранить антироссийские санкции. "Американцы войска в Европе держат... Так что про снятие с нас санкций можно забыть", - считает экономист и политолог Евгений Сатановский.
МИД Украины требует от стран ЕС не поддаваться на "манипуляции" российской стороны в связи с пандемией коронавируса и не отменять санкции против России. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он отмечает, что на фоне пандемии коронавируса всё громче стали слышны голоса политиков Европы о необходимости отмены санкций. Из-за введённых ограничений, к которым присоединилась эпидемия коронавирусной инфекции и обрушение цен на нефть, такие страны, как Иран, Северная Корея и ряд других, оказались за гранью выживания.
По мнению эксперта, на фоне современных лидеров Европы президент России Владимир Путин выглядит титаном, стоиком и памятником европейской цивилизации в одном лице. И это сильно чувствуется. Поскольку в списке стран, с которых надо снять - или хотя бы ослабить - санкции, России нет.
Он добавляет, что санкции против России вводились не для того, чтобы их потом снимали. То, что отдельные люди в Европе про это говорят, хоть частные лица, хоть политики, это приятно. Но не более того.
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