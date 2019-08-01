"О преступлениях нацистов помним, но платить не будем": Германия считает "закрытым" вопрос о репарациях перед Польшей

Об этом во время встречи с главой МИД Польше Яцеком Чапутовичем сообщил его немецкий коллега Хайко Маас. При этом он отметил, что Германия по-прежнему чувствует себя обязанной "хранить память о преступлениях нацистов". Однако вопрос с репарациями "считает закрытым".

Власти Германии на требования Польши о выплате репараций неоднократно сообщали, что и так уже произвели достаточно крупные платежи, к тому же сама Польша в 1953 году от всех репарация отказалась

Проблема репараций для Польши является болезненной по нескольким причинам. Первая — это почти тысячелетняя нелюбовь между поляками и немцами, которая десятки раз приводила к военным конфликтам и оборачивалась гибелью огромного количества мирных жителей. Причём виновниками конфликтов почти всегда являлись германские герцоги.

Вторая причина — отказ Советского Союза, а вместе с ним и коммунистической Польши от репараций ещё в 1953 году.

И третья — антипольская кампания, раздутая в последние месяцы почти во всех странах, суть которой состоит в том, что спустя почти 80 лет мир неожиданно вспомнил о том, что среди поляков тоже были коллаборационисты.

Почему мировые СМИ, в том числе и российские, вдруг заговорили именно о Польше, а не о других оккупированных гитлеровской Германией европейских странах (Франции, Голландии, Дании и др.), где процент местных жителей, поддержавших Гитлера, был гораздо выше, а французы и вовсе создали собственное фашистское государство при поддержке нацистов, пока не ясно. Очевидно только, что попытки Варшавы вести независимую от Брюсселя внешнеполитическую деятельность не устраивают очень многих.