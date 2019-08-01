Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какие пытки ждут основателя WikiLeaks в США: Экс-сотрудник американских спецслуж...
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Лондону пришлось раскрыть кошелек: На подготовку к Brexit власти выделили дополн...
Главная / В мире

"О преступлениях нацистов помним, но платить не будем": Германия считает "закрытым" вопрос о репарациях перед Польшей

01 августа 2019, 07:24  •  116 • В мире
Вопрос с репарациями перед Польшей в Германии считают "закрытым". Таков был ответ Берлина на попытку Варшавы истребовать за оккупацию 1939-1945 годов не менее 900 миллиардов долларов.
Об этом во время встречи с главой МИД Польше Яцеком Чапутовичем сообщил его немецкий коллега Хайко Маас. При этом он отметил, что Германия по-прежнему чувствует себя обязанной "хранить память о преступлениях нацистов". Однако вопрос с репарациями "считает закрытым".
Власти Германии на требования Польши о выплате репараций неоднократно сообщали, что и так уже произвели достаточно крупные платежи, к тому же сама Польша в 1953 году от всех репарация отказалась
Проблема репараций для Польши является болезненной по нескольким причинам. Первая — это почти тысячелетняя нелюбовь между поляками и немцами, которая десятки раз приводила к военным конфликтам и оборачивалась гибелью огромного количества мирных жителей. Причём виновниками конфликтов почти всегда являлись германские герцоги.
Вторая причина — отказ Советского Союза, а вместе с ним и коммунистической Польши от репараций ещё в 1953 году.
И третья — антипольская кампания, раздутая в последние месяцы почти во всех странах, суть которой состоит в том, что спустя почти 80 лет мир неожиданно вспомнил о том, что среди поляков тоже были коллаборационисты.
Почему мировые СМИ, в том числе и российские, вдруг заговорили именно о Польше, а не о других оккупированных гитлеровской Германией европейских странах (Франции, Голландии, Дании и др.), где процент местных жителей, поддержавших Гитлера, был гораздо выше, а французы и вовсе создали собственное фашистское государство при поддержке нацистов, пока не ясно. Очевидно только, что попытки Варшавы вести независимую от Брюсселя внешнеполитическую деятельность не устраивают очень многих.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 00:54
Справились без миллиона? Американские СМИ заявили, что "дорогая добыча" в виде сына бен Ладена уже мертва
01 августа 2019, 00:39
«Нужно во всём разобраться»: адвокат Бутиной считает возможным пересмотр приговора россиянке
31 июля 2019, 08:39
"Пытаются получить разведданные": Пентагон собирает информацию о снабжении Севера России для нужд своей армии
01 августа 2019, 07:24
Лондону пришлось раскрыть кошелек: На подготовку к Brexit власти выделили дополнительные 2,6 миллиарда долларов
31 июля 2019, 11:54
"США надо перестать быть "мировым жандармом": Кандидат в американские президенты призвал отказаться от "политики силы"
31 июля 2019, 15:09
Дайджест СМИ: Трамп предложит сделку России, США проигрывают Арктику
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 августа 2019, 00:54
Пока в Днепре люди раздеваются ради ремонта моста, в Станице Луганская ополченцы и ВС...
01 августа 2019, 00:39
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вм...
01 августа 2019, 00:54
Дело MH17 - Запад может что-то скрывать. Глава МИД Малайзии открыто встал на сторону ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
27 июля 2019, 23:24
Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
29 июля 2019, 01:24
Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе
26 июля 2019, 17:54
«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.