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"О преступлениях нацистов помним, но платить не будем": Германия считает "закрытым" вопрос о репарациях перед Польшей
01 августа 2019, 07:24 • 116 • В мире
Вопрос с репарациями перед Польшей в Германии считают "закрытым". Таков был ответ Берлина на попытку Варшавы истребовать за оккупацию 1939-1945 годов не менее 900 миллиардов долларов.
Об этом во время встречи с главой МИД Польше Яцеком Чапутовичем сообщил его немецкий коллега Хайко Маас. При этом он отметил, что Германия по-прежнему чувствует себя обязанной "хранить память о преступлениях нацистов". Однако вопрос с репарациями "считает закрытым".
Власти Германии на требования Польши о выплате репараций неоднократно сообщали, что и так уже произвели достаточно крупные платежи, к тому же сама Польша в 1953 году от всех репарация отказалась
Проблема репараций для Польши является болезненной по нескольким причинам. Первая — это почти тысячелетняя нелюбовь между поляками и немцами, которая десятки раз приводила к военным конфликтам и оборачивалась гибелью огромного количества мирных жителей. Причём виновниками конфликтов почти всегда являлись германские герцоги.
Вторая причина — отказ Советского Союза, а вместе с ним и коммунистической Польши от репараций ещё в 1953 году.
И третья — антипольская кампания, раздутая в последние месяцы почти во всех странах, суть которой состоит в том, что спустя почти 80 лет мир неожиданно вспомнил о том, что среди поляков тоже были коллаборационисты.
Почему мировые СМИ, в том числе и российские, вдруг заговорили именно о Польше, а не о других оккупированных гитлеровской Германией европейских странах (Франции, Голландии, Дании и др.), где процент местных жителей, поддержавших Гитлера, был гораздо выше, а французы и вовсе создали собственное фашистское государство при поддержке нацистов, пока не ясно. Очевидно только, что попытки Варшавы вести независимую от Брюсселя внешнеполитическую деятельность не устраивают очень многих.
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