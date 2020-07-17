Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
Российские лётчики отомстили в Сирии
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
Главная / Политика

"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала

17 июля 2020, 04:00  •  77 • Политика
Политолог Марат Башаров в своём Telegram-канале "Политджойстик" обратил внимание на детали скандального дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Эксперт отметил, что в котёл стали кидать всех без разбора, и упоминание бывшего главы региона Виктора Ишаева - "о-о-очень странная версия".
В Хабаровский котёл стали кидать всех без разбора, и чем громче фамилии - тем лучше, считает политолог Марат Башаров. По его словам, "о-о-очень странная версия" с упоминанием экс-главы региона Виктора Ишаева, дело которого только что закончил расследовать СК. В частности, некоторые утверждают, что Ишаев может стать основным переговорщиком с местными элитами.
"От реальности это очень далеко, но трафик даёт хороший. Теперь договорились до того, что бывшего партнёра бывшего губернатора Фургала Павла Бальского называют "человеком Ротенбергов". Это от существующего положения вещей ещё дальше, чем Ишаев", - написал в своём Telegram-канале "Политджойстик" Башаров.
Он напомнил, что когда у Бальского и Фургала начались акционерные проблемы в "Амурстали", причём партнёр губернатора взял верх и получил контроль над 75% акций предприятия, тогда же он и мог "Ротенбергами козырять" для решения своих вопросов.
"Но по факту это полная ерунда", - уверен эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
17 июля 2020, 00:00
Северный гектар? В России решили освоить Арктику по-столыпински
17 июля 2020, 02:00
Беспилотник уничтожил машину МЧС: Армения сообщила о новой провокации Азербайджана
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 00:00
В Турции разбился самолёт-разведчик: Остались только обломки и семь трупов
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
11 июля 2020, 17:00
Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.