"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала

В Хабаровский котёл стали кидать всех без разбора, и чем громче фамилии - тем лучше, считает политолог Марат Башаров. По его словам, "о-о-очень странная версия" с упоминанием экс-главы региона Виктора Ишаева, дело которого только что закончил расследовать СК. В частности, некоторые утверждают, что Ишаев может стать основным переговорщиком с местными элитами.

"От реальности это очень далеко, но трафик даёт хороший. Теперь договорились до того, что бывшего партнёра бывшего губернатора Фургала Павла Бальского называют "человеком Ротенбергов". Это от существующего положения вещей ещё дальше, чем Ишаев", - написал в своём Telegram-канале "Политджойстик" Башаров.

Он напомнил, что когда у Бальского и Фургала начались акционерные проблемы в "Амурстали", причём партнёр губернатора взял верх и получил контроль над 75% акций предприятия, тогда же он и мог "Ротенбергами козырять" для решения своих вопросов.

"Но по факту это полная ерунда", - уверен эксперт.