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"О нарушении прав человека на Украине вопрос членистоногими не поднимался": Гаспарян о принятой резолюции по Крыму
23 декабря 2018, 12:09 • 183 • Политика
Ранее ГА ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За проголосовали 65 стран, против - 27. Большинство воздержались - это 70 стран.
"О нарушениях прав человека на Украине (УПЦ, дело Вышинского...) вопрос этими членистоногими, разумеется, не поднимался", - написал в своем микроблоге публицист Армен Гаспарян.
Он отметил, что при этом ГА ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, за которую проголосовали 65 стран.
Ранее, напомним, российский представитель отметил, что "это лукавый и фальшивый документ", в котором информация фальсифицирована.
Подписчики Гаспаряна отметили, что в ГА ООН "лицемерие зашкаливает".
"Уже удивляться перестали", - пишут одни.
"Странно, что опять эти 65 стран. Называется закат ООН вручную", - - подчеркивают другие.
"Может, выйдем из ООН? Перекроем газ в Европу. Нажарим картошечки с грибочками и солёным огуречками. И будем смотреть шоу "Европа и зима". И через год нам всё наладится", - предлагают третьи.
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