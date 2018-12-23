"О нарушении прав человека на Украине вопрос членистоногими не поднимался": Гаспарян о принятой резолюции по Крыму

Ранее ГА ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму. За проголосовали 65 стран, против - 27. Большинство воздержались - это 70 стран.

"О нарушениях прав человека на Украине (УПЦ, дело Вышинского...) вопрос этими членистоногими, разумеется, не поднимался", - написал в своем микроблоге публицист Армен Гаспарян.

Он отметил, что при этом ГА ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, за которую проголосовали 65 стран.

Ранее, напомним, российский представитель отметил, что "это лукавый и фальшивый документ", в котором информация фальсифицирована.

Подписчики Гаспаряна отметили, что в ГА ООН "лицемерие зашкаливает".

"Уже удивляться перестали", - пишут одни.

"Странно, что опять эти 65 стран. Называется закат ООН вручную", - - подчеркивают другие.

"Может, выйдем из ООН? Перекроем газ в Европу. Нажарим картошечки с грибочками и солёным огуречками. И будем смотреть шоу "Европа и зима". И через год нам всё наладится", - предлагают третьи.