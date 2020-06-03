|
"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова
03 июня 2020, 01:55 • 37 • Политика
Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова после его высказываний о явке в менее чем 500 тысяч москвичей на всенародном голосовании за поправки в Конституцию РФ. Главред "Эха Москвы" заметил, что руководитель ЦИК прогнозирует участие как минимум порядка 3-4 миллионов жителей столицы. "О как!" - написал он.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Telegram, как руководитель ЦИК Элла Памфилова "мягко поправила" его после высказываний о явке на всенародном голосовании за поправки в Конституцию РФ.
Ранее журналист предположил, что в нём примут участие порядка 475 тысяч избирателей в Москве.
Венедиктов заметил, что глава ЦИК говорит о значительно более высоких цифрах. Она указала на три важных момента.
Во-первых, голосование будет продолжаться семь дней вместо одного. Во-вторых, отдать свой голос можно будет и вне избирательных участков, так как предусмотрены варианты надомного и "уличного" участия.
Кроме того, Памфилова напомнила о возможности электронного голосования, подчеркнул главред "Эха Москвы".
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2020, 16:55
|
31 мая 2020, 03:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
31 мая 2020, 17:55
|
30 мая 2020, 04:55
|
27 мая 2020, 19:55
|
30 мая 2020, 10:55