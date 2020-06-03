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"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова

03 июня 2020, 01:55  •  37 • Политика
Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова после его высказываний о явке в менее чем 500 тысяч москвичей на всенародном голосовании за поправки в Конституцию РФ. Главред "Эха Москвы" заметил, что руководитель ЦИК прогнозирует участие как минимум порядка 3-4 миллионов жителей столицы. "О как!" - написал он.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Telegram, как руководитель ЦИК Элла Памфилова "мягко поправила" его после высказываний о явке на всенародном голосовании за поправки в Конституцию РФ.
Ранее журналист предположил, что в нём примут участие порядка 475 тысяч избирателей в Москве.
Венедиктов заметил, что глава ЦИК говорит о значительно более высоких цифрах. Она указала на три важных момента.
Во-первых, голосование будет продолжаться семь дней вместо одного. Во-вторых, отдать свой голос можно будет и вне избирательных участков, так как предусмотрены варианты надомного и "уличного" участия.
Кроме того, Памфилова напомнила о возможности электронного голосования, подчеркнул главред "Эха Москвы".
И предполагает, что в результате в Москве проголосует 3-4 миллиона человек. И более. О как! - написал Венедиктов.

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