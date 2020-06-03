"О как!" Элла Памфилова мягко поправила Алексея Венедиктова

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал в Telegram, как руководитель ЦИК Элла Памфилова "мягко поправила" его после высказываний о явке на всенародном голосовании за поправки в Конституцию РФ.

Ранее журналист предположил, что в нём примут участие порядка 475 тысяч избирателей в Москве.

Венедиктов заметил, что глава ЦИК говорит о значительно более высоких цифрах. Она указала на три важных момента.

Во-первых, голосование будет продолжаться семь дней вместо одного. Во-вторых, отдать свой голос можно будет и вне избирательных участков, так как предусмотрены варианты надомного и "уличного" участия.

Кроме того, Памфилова напомнила о возможности электронного голосования, подчеркнул главред "Эха Москвы".