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"О, как! Демократичненько". Соловьёв не сдержал эмоций за попадание в список "лиц русской пропаганды"

24 июня 2019, 15:54  •  135 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева опубликовала у себя на странице в соцсети фото с "методичкой" из ПАСЕ, в которой она указана, как и её коллеги Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, а также Маргарита Симоньян, в списке "лиц русской пропаганды". "О, как! Демократичненько", - не сдержал своих эмоций в ответ Соловьёв. И даже иронично рассыпался в благодарностях.
В решающий для России день в ПАСЕ в Страсбурге очень горячо. И дело не только в температуре +30, на которую в Сети жаловался член украинской делегации Борислав Береза, но и в ажиотаже, который развернулся вокруг Москвы.
Подливают масла в огонь и провокации, которых только сегодня уже несколько штук. И о каждой телеведущая Ольга Скабеева сразу же выкладывает у себя на странице в Сети фото с места событий.
Ранее она опубликовала провокационные граффити, которыми встречали членов российской делегации прямо напротив здания ассамблеи. А теперь показала методички со списком "лиц русской пропаганды" - "Main faces of RUSSIAN PROPAGANDA", которые сейчас раздают в ПАСЕ.
Помимо самой Скабеевой в брошюре указаны и её коллеги, причём как по телеканалу "Россия" (Владимир Соловьёв и Дмитрий Киселёв), так и просто по журналистскому цеху - ещё одним "пропагандистом" была записана главред RT Маргарита Симоньян.
"О, как! Демократичненько, - не сдержал в ответ своих эмоций Владимир Соловьёв. И даже иронично рассыпался в благодарностях, напомнив о том, что на его американских коллег "повесили" другое "клеймо": - Спасибо, что хоть пропагандистами обозвали, Трамп NY сразу заклеймил "врагами народа"..."
Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ.
Рассуждая о методичке, которую сейчас распространяют в ПАСЕ, Соловьёв пришёл к выводу, что это дело рук Киева.
"Судя по написанию фамилий, постаралась украинская сторона, - уверен журналист. - Для них это вполне естественно: стукачество, переросшее в сайт "Миротворец" и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ".

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