"О, как! Демократичненько". Соловьёв не сдержал эмоций за попадание в список "лиц русской пропаганды"

В решающий для России день в ПАСЕ в Страсбурге очень горячо. И дело не только в температуре +30, на которую в Сети жаловался член украинской делегации Борислав Береза, но и в ажиотаже, который развернулся вокруг Москвы.

Подливают масла в огонь и провокации, которых только сегодня уже несколько штук. И о каждой телеведущая Ольга Скабеева сразу же выкладывает у себя на странице в Сети фото с места событий.

Ранее она опубликовала провокационные граффити, которыми встречали членов российской делегации прямо напротив здания ассамблеи. А теперь показала методички со списком "лиц русской пропаганды" - "Main faces of RUSSIAN PROPAGANDA", которые сейчас раздают в ПАСЕ.

Помимо самой Скабеевой в брошюре указаны и её коллеги, причём как по телеканалу "Россия" (Владимир Соловьёв и Дмитрий Киселёв), так и просто по журналистскому цеху - ещё одним "пропагандистом" была записана главред RT Маргарита Симоньян.

"О, как! Демократичненько, - не сдержал в ответ своих эмоций Владимир Соловьёв. И даже иронично рассыпался в благодарностях, напомнив о том, что на его американских коллег "повесили" другое "клеймо": - Спасибо, что хоть пропагандистами обозвали, Трамп NY сразу заклеймил "врагами народа"..."

Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ.

Рассуждая о методичке, которую сейчас распространяют в ПАСЕ, Соловьёв пришёл к выводу, что это дело рук Киева.