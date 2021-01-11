"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока

О своём визите в САР Путин сообщил в интервью Евгению Поддубному, которое было показано в эфире телеканала "Россия 1". Российский лидер отметил, что 7 января 2020 года он посетил Сирию по приглашению Башара Асада. Этот визит не освещался в СМИ по соображениям безопасности.

Путин тогда посетил Собор Девы Марии в Дамаске, а также мечеть Омейядов, где хранятся мощи Иоанна Крестителя. Поездка президента России стала темой номер один для многих арабоязычных СМИ, включая газету "Аш-Шарк Аль-Аусат". При этом никто не сообщил о цели визита президента России, поэтому главный вопрос - "О чём же говорили Путин и Асад?" - так и остался без ответа, цитирует иранское издание Donya-e-Eqtesad портал ИноСМИ.

Сам Путин отметил, что переговоры с президентом Сирии получились продуктивные и содержательные.