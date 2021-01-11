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"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока

11 января 2021, 06:40  •  104 • Политика
Секретный визит президента РФ Владимира Путина в Дамаск стал настоящим откровением для стран Ближнего Востока. Глава государства посетил православный храм, а также мечеть, где хранятся мощи Иоанна Крестителя. При этом никто не знает, о чём говорили Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи.
О своём визите в САР Путин сообщил в интервью Евгению Поддубному, которое было показано в эфире телеканала "Россия 1". Российский лидер отметил, что 7 января 2020 года он посетил Сирию по приглашению Башара Асада. Этот визит не освещался в СМИ по соображениям безопасности.
Путин тогда посетил Собор Девы Марии в Дамаске, а также мечеть Омейядов, где хранятся мощи Иоанна Крестителя. Поездка президента России стала темой номер один для многих арабоязычных СМИ, включая газету "Аш-Шарк Аль-Аусат". При этом никто не сообщил о цели визита президента России, поэтому главный вопрос - "О чём же говорили Путин и Асад?" - так и остался без ответа, цитирует иранское издание Donya-e-Eqtesad портал ИноСМИ.
Сам Путин отметил, что переговоры с президентом Сирии получились продуктивные и содержательные.
Полезно поработали вместе в ходе личной встречи, - пояснил российский лидер.

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