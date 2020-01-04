"О чем ты думал?" Трамп пропустил звонок Путина и криком напомнил, почему для России он всегда на связи - Business Insider

В 2017 году президент США Дональд Трамп, узнав о пропущенном им звонке от президента России Владимира Путина, отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна, а также высокопоставленных сотрудников Белого дома. Издание Business Insider со ссылкой на книгу журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: цена хаоса" пишет, что о звонке президенту США просто не сообщили.

Пропущенный звонок

По версии Бергена, 27 января 2017 года, когда Трамп обедал с британским премьер-министром Терезой Мэй, последняя поинтересовалась, звонил ли американскому лидеру после избрания российский президент. Трамп сообщил, что не звонил, однако Флинн, наклонившись к нему, сказал, что звонок был несколько дней назад.

"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку - прим. ред.)? - кричал Трамп. - О чём ты думал?"

Флинн ответил, что в Белый дом в последние дни поступало большое количество звонков, мол, за всем не уследишь, однако Трамп посчитал такие оправдания недостаточными, дал понять журналист. В результате президент США заявил, что Путин - это "единственный человек на земле, который может уничтожить США", и именно с ним помощники решили его не соединять. Подобное решение американский президент поставил под сомнение.

Надо сказать, что беседа с Путиным к этому моменту у Трампа уже состоялась. Первое общение случилось в ноябре 2016 года по телефону. Тогда была достигнута договорённость продолжать контакты. Но переговоров лицом к лицу ещё не было.

Переговоры президентов и отставка Флинна

Первый раз по телефону Путин и Трамп пообщались в ноябре 2016 года. В ходе беседы стороны договорились об активной совместной работе по нормализации отношений между Россией и США. Первая личная встреча лидеров двух стран состоялась 7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушёл в отставку после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что соратник Дональда Трампа обсуждал с дипломатом возможное снятие санкций США против России. Сам советник это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

По данным СМИ, Флинн является также фигурантом расследования о "вмешательстве России в выборы" и "связях Трампа с Россией", наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.