"О безопасности говорить ещё рано": Стало известно, когда восстановится авиасообщение с Грузией

Если авиасообщение и будет в ближайшее время восстановлено, то произойдёт это только в первой половине 2020 года. В то же время и такое решение будет приветствоваться в Тбилиси, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Ранее предполагалось, что запрет на полёты успеют снять ещё до новогодних праздников. Однако продолжающийся политический кризис в республике помешал этому. "Накал русофобии" в целом снизился, отметил информированный правительственный источник в беседе с "Известиями", тем не менее с 14 ноября в Тбилиси снова проходят митинги, а это не прибавляет безопасности или стабильности.

"Решение заморозить перелёты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии", - заявил источник.

Решение о прекращении авиасообщения с Грузией было принято Россией в одностороннем порядке. Точно так же будет приниматься и решение о возобновлении полётов.