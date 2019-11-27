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"О безопасности говорить ещё рано": Стало известно, когда восстановится авиасообщение с Грузией
27 ноября 2019, 15:24 • 66 • Политика
Грузинский политический кризис не позволяет возобновить до Нового года авиасообщение между Грузией и Россией, сообщил информированный источник, близкий к правительству. "Накал русофобии" снизился, но о безопасности говорить рано", - добавил он.
Если авиасообщение и будет в ближайшее время восстановлено, то произойдёт это только в первой половине 2020 года. В то же время и такое решение будет приветствоваться в Тбилиси, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.
Ранее предполагалось, что запрет на полёты успеют снять ещё до новогодних праздников. Однако продолжающийся политический кризис в республике помешал этому. "Накал русофобии" в целом снизился, отметил информированный правительственный источник в беседе с "Известиями", тем не менее с 14 ноября в Тбилиси снова проходят митинги, а это не прибавляет безопасности или стабильности.
"Решение заморозить перелёты принималось в ответ на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений. Сейчас надо дождаться завершения внутриполитического кризиса в Грузии", - заявил источник.
Решение о прекращении авиасообщения с Грузией было принято Россией в одностороннем порядке. Точно так же будет приниматься и решение о возобновлении полётов.
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