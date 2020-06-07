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"Нью-Йорк могут спасти сейчас только русские!" Пушков обнаружил парадокс
07 июня 2020, 18:00 • 125 • Политика
Сенатор Алексей Пушков обнаружил парадокс: только одна нация может сохранить здравый смысл, когда вокруг народ падает на колени и начинает рыдать. "Нью-Йорк могут спасти сейчас только русские!" - отметил политик.
В своём Telegram-канале Пушков оставил ссылку на другой канал, который называется "Мюсли Лаврова". Это пародийный ресурс, который не претендует на объективность. Там размещено видео с русскими байкерами и написано "Южный Бруклин, спи спокойно". Крепкие русские парни в кожанках спокойно общаются, а их мотоциклы выстроены в сплошную линию.
"Мысль или, точнее, "мюсль" о способных сейчас спасти Нью-Йорк русских байкерах парадоксальна, но в ней есть и кое-что ещё, помимо стёба", - прокомментировал публикацию Алексей Пушков.
Он объяснил, что речь идёт об особом иммунитете русских от политкорректности. Под этим термином сенатор в данном случае подразумевает псевдомораль и псевдонравственность и способность им сопротивляться.
Политик добавил, что спасти Нью-Йорк русским, конечно, не удастся, зато они сохранят здравый смысл среди толп людей, которые падают на колени, рыдают и каются.
Скриншот: Telegram/@alexey_pushkov
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