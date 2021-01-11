"Нёс копьё с флагом": Полуголому "викингу" из Капитолия власти США предъявили сразу три обвинения

В объективы журналистов попал мужчина с голым торсом. На голове была меховая шапка с рогами, а лицо раскрашено в красный и синий цвета.

"Данный человек нёс копьё с американским флагом", - сообщил Минюст США.

Мужчину-"викинга" идентифицировали как Джейкоба Энтони Чансли, жителя штата Аризона. Он был задержан американскими властями и предстал перед судом округа Колумбия.

Чансли предъявили сразу три обвинения: нарушение общественного порядка в Капитолии, умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных оснований и насильственное вторжение.

Это не первый случай в США, когда сторонники Трампа, участвовавшие в штурме Капитолия 6 января, задержаны полицией. Ранее сообщалось, что в двух кварталах от здания обнаружился припаркованный автомобиль, принадлежащий 70-летнему американцу. В салоне пикапа оказались взрывчатые вещества, запалы и оружие.