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"Нёс копьё с флагом": Полуголому "викингу" из Капитолия власти США предъявили сразу три обвинения

11 января 2021, 14:00  •  58 • В мире
Полуголому "викингу", который попал в кадр во время штурма Капитолия, американские власти предъявили сразу три обвинения. Он предстал перед судом. "Нёс копьё с флагом", - описывают правоохранители мужчину.
В объективы журналистов попал мужчина с голым торсом. На голове была меховая шапка с рогами, а лицо раскрашено в красный и синий цвета.
"Данный человек нёс копьё с американским флагом", - сообщил Минюст США.
Мужчину-"викинга" идентифицировали как Джейкоба Энтони Чансли, жителя штата Аризона. Он был задержан американскими властями и предстал перед судом округа Колумбия.
Чансли предъявили сразу три обвинения: нарушение общественного порядка в Капитолии, умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных оснований и насильственное вторжение.
Это не первый случай в США, когда сторонники Трампа, участвовавшие в штурме Капитолия 6 января, задержаны полицией. Ранее сообщалось, что в двух кварталах от здания обнаружился припаркованный автомобиль, принадлежащий 70-летнему американцу. В салоне пикапа оказались взрывчатые вещества, запалы и оружие.

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