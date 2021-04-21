"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"

Латвия прочертила для России новую "красную линию". Она пригрозила Москве секторальными санкциями по линии ЕС, если хоть один русский солдат пересечёт границу Украины. "Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой", - заверили в Риге.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич по итогам онлайн-конференции глав МИД стран ЕС, в которой также приняла участие и Украина. Он заявил, что "красная линия" - это граница Украины.

Если кто-то перейдёт эту границу или начнутся военные действия, то это будет агрессией против Украины. Тогда будет решаться вопрос о жёстких санкциях. По сравнению с ними нынешние покажутся лёгкой прогулкой, - отметил политик в интервью Латвийскому радио.

При этом он выразил надежду, что до войны дело не дойдёт и нынешнее военное напряжение удастся снизить при помощи дипломатии.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался , что не ощутил среди западных коллег "аппетита" к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что это единственный способ повлиять на Москву, которая якобы боится экономических ограничений.

Официальные лица в России и некоторые западные политики уже неоднократно говорили, что санкции перестали работать. По словам экономистов, вводимые против Москвы ограничения не только никак не вредят стране, но даже, напротив, помогают. Именно из-за постоянных санкций Россия начала активно развивать программу импортозамещения, предприняла попытки уйти от доллара и в целом начала больше рассчитывать на собственные силы, что укрепило экономику, а не ослабило её, как на это надеялись в Вашингтоне и Брюсселе.