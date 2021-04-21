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"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"

21 апреля 2021, 03:35  •  107 • Политика
Латвия прочертила для России новую "красную линию". Она пригрозила Москве секторальными санкциями по линии ЕС, если хоть один русский солдат пересечёт границу Украины. "Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой", - заверили в Риге.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич по итогам онлайн-конференции глав МИД стран ЕС, в которой также приняла участие и Украина. Он заявил, что "красная линия" - это граница Украины.
Если кто-то перейдёт эту границу или начнутся военные действия, то это будет агрессией против Украины. Тогда будет решаться вопрос о жёстких санкциях. По сравнению с ними нынешние покажутся лёгкой прогулкой, - отметил политик в интервью Латвийскому радио.
При этом он выразил надежду, что до войны дело не дойдёт и нынешнее военное напряжение удастся снизить при помощи дипломатии.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался , что не ощутил среди западных коллег "аппетита" к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что это единственный способ повлиять на Москву, которая якобы боится экономических ограничений.
Официальные лица в России и некоторые западные политики уже неоднократно говорили, что санкции перестали работать. По словам экономистов, вводимые против Москвы ограничения не только никак не вредят стране, но даже, напротив, помогают. Именно из-за постоянных санкций Россия начала активно развивать программу импортозамещения, предприняла попытки уйти от доллара и в целом начала больше рассчитывать на собственные силы, что укрепило экономику, а не ослабило её, как на это надеялись в Вашингтоне и Брюсселе.

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