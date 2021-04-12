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"Нужны жёсткие меры против России": "Зелёные" нашли новый повод отменить "Северный поток - 2"

12 апреля 2021, 20:40  •  137 • Политика
Немецкие "Зелёные" нашли новый повод отменить "Северный поток - 2". Они потребовали от Берлина наказать Москву: "Нужны жёсткие меры против России".
Немецкая партия "Зелёные" в очередной раз призвала власти Германии остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". На этот раз поводом послужило стягивание русских войск к границе с Украиной, которое произошло на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Россия обостряет этот конфликт, в соответствии с этим необходимо реализовывать жёсткие меры против России, - отметил сопредседатель партии Роберт Хабек.
При этом он пояснил, что закрытие "Северного потока - 2" должно быть своеобразным "бонусом". По словам лидера "Зелёных", Германии следует принять очередные персональные санкции против официальных лиц России, а заодно отменить "ошибочный" газопровод, который якобы не нужен Берлину и который "раскалывает Европу".
Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с президентом России Владимиром Путиным уже поднимала тему скапливания русских войск возле границы с Украиной. Она выразила обеспокоенность по данному вопросу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия, которая соседствует с нестабильным и воинственно настроенным государством, вынуждена обеспечивать свою безопасность. Кроме того он подчеркнул, что иностранных держав не касается то, как и когда Россия перемещает войска по своей территории.

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