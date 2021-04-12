|
"Нужны жёсткие меры против России": "Зелёные" нашли новый повод отменить "Северный поток - 2"
12 апреля 2021, 20:40 • 137 • Политика
Немецкие "Зелёные" нашли новый повод отменить "Северный поток - 2". Они потребовали от Берлина наказать Москву: "Нужны жёсткие меры против России".
Немецкая партия "Зелёные" в очередной раз призвала власти Германии остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". На этот раз поводом послужило стягивание русских войск к границе с Украиной, которое произошло на фоне обострения ситуации в Донбассе.
При этом он пояснил, что закрытие "Северного потока - 2" должно быть своеобразным "бонусом". По словам лидера "Зелёных", Германии следует принять очередные персональные санкции против официальных лиц России, а заодно отменить "ошибочный" газопровод, который якобы не нужен Берлину и который "раскалывает Европу".
Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с президентом России Владимиром Путиным уже поднимала тему скапливания русских войск возле границы с Украиной. Она выразила обеспокоенность по данному вопросу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия, которая соседствует с нестабильным и воинственно настроенным государством, вынуждена обеспечивать свою безопасность. Кроме того он подчеркнул, что иностранных держав не касается то, как и когда Россия перемещает войска по своей территории.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 апреля 2021, 04:50
|
10 апреля 2021, 19:10
|
10 апреля 2021, 09:05
|
11 апреля 2021, 08:00
|
06 апреля 2021, 16:10
|
07 апреля 2021, 09:35
|
06 апреля 2021, 16:10