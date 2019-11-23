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"Нужны реальные политики": Сенатор тонко поддел Киев за план "возвращения" Крыма

23 ноября 2019, 17:09  •  62 • Политика
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя очередное заявление из Киева о подготовке плана "возвращения" полуострова в состав Украины, тонко поддел украинские власти. "Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут", - заметил сенатор и добавил, что на Украине "нужны реальные политики".
Ранее руководитель "представительства" украинского лидера в Крыму Антон Кориневич сообщил о том, что Киев работает над планом "возвращения" полуострова в состав Украины. При этом силовой вариант не рассматривается. Для разработки стратегии даже создадут специальную рабочую группу.
Это, напомним, далеко не первые заявления из Киева о планах по "возвращению" региона. На это же указал и член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Комментируя заявления "представителя" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, сенатор тонко поддел украинские власти.
"Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут", - отметил собеседник RT. Он же указал на "мантры" меняющихся украинских руководителей о полуострове: "Крым украинский", "мы его вернём". Но на деле никаких шагов не предпринимается.
По мнению сенатора, то, что полуостров никогда не вернётся обратно в состав Незалежной, понимают хорошо все. И заявления, звучащие из Киева, только усмешку и вызывают.
"Это совершенно несерьёзные заявления", - уверен сенатор. И отметил, что Незалежной сейчас "нужны реальные политики", заинтересованные в восстановлении отношений между Москвой и Киевом.
Сенатор также подчеркнул, что при этом "тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня".

Плана нет, но...

У украинской стороны нет никакой стратегии по возвращению Крымского полуострова, который в 2014 году воссоединился с Россией. Об этом заявил Ura.ru политолог Владислав Ганжара.
Он уверен, что Зеленский просто пытается отвлечь внимание украинцев от более важных проблем, стоящих перед страной в данный момент.
"Стратегии по возвращению Крыма в состав Украины просто не существует, поскольку это невозможно ни при каких обстоятельствах", - пояснил эксперт.
Другую позицию заняла член Совета Федерации Ольга Ковитиди. Она уверена, что угрозы со стороны Украины не стоит недооценивать. Да, Крым окончательно стал частью РФ, но подобные сигналы говорят о том, что против Москвы ведётся гибридная война, которая идёт в связке с провокациями.
"К атаке на Россию в связи с темой Крыма подключаются межгосударственные организации, для которых информационная война - это возможность сформировать антироссийский морально-психологический фон на международной арене", - добавила парламентарий в интервью РИА ФАН, призвав российские власти не расслабляться раньше времени.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. Большинство жителей Крыма (98 процентов) высказались за воссоединение с Россией. В Киеве, а также в Евросоюзе и США до сих пор не желают признавать результаты проведённого референдума, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией.

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