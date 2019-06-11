"Нужны доказательства": В молдавской Демпартии прокомментировали тайное письмо Плахотнюка

В Демпартии Молдавии прокомментировали информацию о предложении главы ДПМ Владимира Плахотнюка договориться с Москвой. Как пояснил вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип, нужны доказательства по данным заявлениям.

Он отметил, что "заявления, которые делают одни или другие, нуждаются в доказательствах", передаёт РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что откровенно русофобская молдавская фракция предложила сменить внешнеполитический курс в стране на пророссийский. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, на встрече в Кишинёве молдавский олигарх передал ему предложения об условиях создания коалиции с партией социалистов. Отмечается, что коалиция намеревалась урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации.

"Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений", - подчеркнул Козак ранее.