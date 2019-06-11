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"Нужны доказательства": В молдавской Демпартии прокомментировали тайное письмо Плахотнюка
11 июня 2019, 19:09 • 24 • Политика
В Демпартии Молдавии прокомментировали заявление о предложении главы партии Владимира Плахотнюка. Вице-председатель партии Павел Филип заявил, что в свете данной информации необходимы доказательства.
В Демпартии Молдавии прокомментировали информацию о предложении главы ДПМ Владимира Плахотнюка договориться с Москвой. Как пояснил вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип, нужны доказательства по данным заявлениям.
Он отметил, что "заявления, которые делают одни или другие, нуждаются в доказательствах", передаёт РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что откровенно русофобская молдавская фракция предложила сменить внешнеполитический курс в стране на пророссийский. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
По его словам, на встрече в Кишинёве молдавский олигарх передал ему предложения об условиях создания коалиции с партией социалистов. Отмечается, что коалиция намеревалась урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации.
"Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений", - подчеркнул Козак ранее.
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