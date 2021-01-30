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"Нужны бараны для заклания": Статью Bloomberg о Путине перевели на "простой язык"
30 января 2021, 06:15 • 182 • Политика
Bloomberg сообщил о мрачном послании Путина Давосу. Издание не нашло, к чему прицепиться в самой речи главы государства, поэтому заявило, что важен "контекст". "Перевожу на простой язык: нужны бараны для заклания, жертвы которых должны помочь раскачать страну", - комментируют материал в Сети.
Выступление президента России Владимира Путина на Экономическом форуме в Давосе, как всегда, вызвало большой интерес международной публики. И каждый услышал в нём своё. Американское информагентство Bloomberg, например, назвало послание российского лидера "мрачным".
Что же так напугало американских журналистов в речи Путина? Автор материала Bloomberg сам не может ответить на этот вопрос. Поэтому вместо разбора выступления предлагает взглянуть на "контекст", который якобы гораздо важнее.
Под контекстом журналист, конечно же, подразумевает несанкционированные акции протеста в России 23 января. Эти события "за уши" притягивают к первому за 10 с лишним лет появлению Путина на Экономическом форуме в Давосе.
- пишет журналист Bloomberg.
Лицемерие и двойные стандарты автора статьи, старательно игнорирующего беспорядки в США, не укрылись от внимания читателей. Ему быстро напомнили о том, что происходит в его собственной стране.
- пишет пользователь под ником "Встречный ветер" в комментариях на портале ИноСМИ.
- добавляет пользователь с ником Сигизмунд.
- отмечает inkognito.
- резюмирует "Антилиберал".
Напомним, что протесты в США 6 января переросли в штурм Капитолия и закончились гибелью сразу нескольких человек. А летом 2020 года буквально горели сразу несколько охваченных протестами городов США.
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