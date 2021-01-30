"Нужны бараны для заклания": Статью Bloomberg о Путине перевели на "простой язык"

Выступление президента России Владимира Путина на Экономическом форуме в Давосе, как всегда, вызвало большой интерес международной публики. И каждый услышал в нём своё. Американское информагентство Bloomberg, например, назвало послание российского лидера "мрачным".

Что же так напугало американских журналистов в речи Путина? Автор материала Bloomberg сам не может ответить на этот вопрос. Поэтому вместо разбора выступления предлагает взглянуть на "контекст", который якобы гораздо важнее.

Под контекстом журналист, конечно же, подразумевает несанкционированные акции протеста в России 23 января. Эти события "за уши" притягивают к первому за 10 с лишним лет появлению Путина на Экономическом форуме в Давосе.

В условиях пугающих репрессий, арестов и давления даже со стороны частных работодателей и учебных заведений, которые требуют от людей держаться подальше от протестов, даже небольшое количество протестующих - это уже хорошо, это говорит о многом. В таких условиях готовность немногих идти на риск и жертвы может найти широкий отклик, а репрессии могут привести к обратному результату,

- пишет журналист Bloomberg.

Лицемерие и двойные стандарты автора статьи, старательно игнорирующего беспорядки в США, не укрылись от внимания читателей. Ему быстро напомнили о том, что происходит в его собственной стране.

Рассказывай про взятие своего Капитолия и не лезь во внутренние дела России, писака американская,

- пишет пользователь под ником "Встречный ветер" в комментариях на портале ИноСМИ.

У самих дом разгорается, а они всё мечтают соседей поджечь,

- добавляет пользователь с ником Сигизмунд.

Оппозиционеры никак не могут успокоиться. Это ещё им с Путиным повезло. Другой бы их размазал, и забыли бы про них,

- отмечает inkognito.

"В таких условиях готовность немногих идти на риск и жертвы может найти широкий отклик" - перевожу на простой язык: "нужны бараны для заклания, жертвы которых должны помочь раскачать страну",

- резюмирует "Антилиберал".