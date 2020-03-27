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"Нужно вычистить политическую шелуху": Путин жёстко поставил вопрос санкций на G20 по коронавирусу

27 марта 2020, 01:35  •  52 • Политика
На саммите G20 по коронавирусу президент России предложил создать зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций. "Это гуманитарный вопрос, нужно вычистить политическую шелуху", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин предложил создать зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций, на время пандемии COVID-19. Инициатива была озвучена на саммите G20, посвящённом теме борьбы с коронавирусом.
"Нужно ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям из-за коронавируса, это гуманитарный вопрос, нужно вычистить политическую шелуху", - сказал Путин.
Ранее Россия и ещё семь стран направили совместное письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Однако страны Запада не торопятся отменять экономические ограничения, несмотря на очевидно бедственную ситуацию.
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