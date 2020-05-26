"Нужно всего 30-40 млн": На Украине придумали, как "выбить" Россию из проектов США по космосу

Украина может заменить Россию в космических проектах США. С таким громким заявлением выступил глава украинского Государственного космического агентства Владимир Усов.

Он пояснил, что в мире есть всего 10-12 стран, способных производить собственную ракетную технику, в частности - космические аппараты и ракетоносители. При этом полный цикл производства налажен лишь в 5 странах.

"Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность", - утверждает Владимир Усов.

При этом он признал, что и Украина, и США зависят от ракетных двигателей первой ступени, которые производит Россия. При этом Усов выразил уверенность, что Незалежная тоже может производить такие двигатели, так как в советские времена они были созданы силами конструкторских бюро, расположенных на территории Украины. На создание украинских ракетных двигателей потребуется от 30 до 40 миллионов долларов, добавил он.

"Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares как минимум", - гордо объявил глава украинского Государственного космического агентства.

Стоит отметить, что вероятность такого сценария крайне мала. Украина по уши в международных долгах и находится на грани дефолта, от которого страну может спасти только новый валютный транш от Международного валютного фонда. Однако в МВФ не спешат выделять деньги, а выдвигают жёсткие политические требования. Одно из них, разрешение на распродажу украинских земель, уже выполнено.